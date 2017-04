„Być dobrym jak chleb” – święto młodych w Gnieźnie (zapowiedź)

W dniach 21-23 kwietnia do grobu i relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie pielgrzymować będzie blisko tysiąc młodych z całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Będą się wspólnie modlić, uczestniczyć w warsztatach i bawić na koncertach. Wezmą też udział w uroczystościach 600-lecia prymasostwa w Polsce.

Słowa św. Brata Alberta wybrano na hasło spotkania nieprzypadkowo. Przeżywamy Rok św. Brata Alberta, który ogłoszono z okazji 100. rocznicy jego śmierci oraz 400-lecie charyzmatu wincentyńskiego, który w Gnieźnie obecny jest m.in. przez posługę sióstr szarytek od lat prowadzących jadłodajnię dla osób bezdomnych. I ten wątek miłości bliźniego, wyrażającej się w konkretnym działaniu, obecny jest we wszystkich punktach pielgrzymkowego programu, w szczególności w jego części warsztatowej.

„Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy zarówno tych, którzy pomagają, jak i tych, którzy pomoc otrzymali” – informuje diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Wojciech Orzechowski. – Będzie z nami m.in. siostra Jolanta Glapka pracująca z narkomanami i ludźmi ulicy. Przyjedzie Reprezentacja Polski Bezdomnych w piłce nożnej i drużyna więźniów Zakładu Karnego w Gębarzewie. Zaprosiliśmy ks. Jacka Dziela, założyciela wspólnoty „Skandal Krzyża”, Patryka Świątka, blogera i podróżnika, wolontariuszy Szlachetnej Paczki i innych. Chcemy, by warsztaty były zachętą i inspiracją dla młodych, by nie bali się angażować w dzieła miłosierdzia, by zobaczyli, jak wielką radość to daje. I by były konkretnym przykładem, jak można pomagać” – tłumaczy ks. Orzechowski.

Młodzi przyjadą do Gniezna już w piątek 21 kwietnia. Organizatorzy spodziewają się około tysiąca uczestników. Wieczorem spotkają na wspólnej modlitwie w kościele garnizonowym.

W sobotę rano 22 kwietnia w katedrze gnieźnieńskiej sprawowana będzie Jutrznia pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, który poświęci dla młodych kopię krzyża Światowych Dni Młodzieży, która odtąd będzie im towarzyszyć podczas wszystkich spotkań. Przed południem rozpoczną się wspomniane warsztaty, które odbywać się będą w różnych punktach miasta. Obok paneli dyskusyjnych z udziałem wymienionych gości zaplanowano także turniej piłki nożnej i przedpremierowy pokaz filmu „Outcasts – Szare Anioły”. Młodzi będą się również przygotowywać do kwesty, jaką po niedzielnej sumie odpustowej przeprowadzą na rzecz Syrii.

Z młodymi z archidiecezji gnieźnieńskiej spotka się także bp Marek Solarczyk z diecezji warszawsko-praskiej, który odprawi dla nich wczesnym popołudniem Mszę św. w katedrze gnieźnieńskiej.

Po południu z kolei zaplanowano piknik w ogrodach seminaryjnych oraz koncert „Arki Noego” na gnieźnieńskim Rynku. Wieczorem młodzi wezmą udział w pierwszych Nieszporach o św. Wojciechu, rozpoczynających obchody świętowojciechowe i uroczystości 600-lecia prymasostwa w Polsce. Na zakończenie dnia będą się bawić na koncercie zespołu Luxtortepda, który również odbędzie się na Rynku.

Pielgrzymce młodych do grobu i relikwii św. Wojciecha towarzyszyć będzie tradycyjnie pielgrzymka harcerzy z Ostrowa Lednickiego śladem cesarza Ottona III. Odbędzie się ona w sobotę rano. Delegacja harcerzy odbierze także podczas niedzielnej sumy odpustowej księgę Pisma Świętego z rąk Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Otrzymają ją także przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz delegacja stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Pielgrzymka zakończy się oficjalnie w niedzielę po sumie odpustowej. Jak informuje ks. Wojciech Orzechowski, trzydniowe spotkanie odbywające się co roku z okazji uroczystości patronalnych ku czci św. Wojciecha będzie odtąd oficjalnym Diecezjalnym Świętem Młodych w archidiecezji gnieźnieńskiej.