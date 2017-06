Bydgoszcz: 20-lecie Oratorium Dominiczek i XV Salezjańskie Dni Młodości

W Bydgoszczy świętowano 20-lecie działalności Oratorium „Dominiczek”. Miejsce, nad którym czuwają salezjanie z parafii św. Marka, jest przestrzenią zabawy oraz kształtowania chrześcijańskich postaw wśród dzieci i młodzieży.

Wszystko zaczęło się dwie dekady temu, a następne lata były czasem rozwoju i poszerzania zasięgu działania pod kierownictwem kolejnych przewodników. – Oratorium to miejsce, w którym mogę tym co mam – sobą, swoim czasem i talentami podzielić się z drugim człowiekiem. To zmęczenie, które daje radość oraz siłę do podejmowania kolejnych działań, wyzwań dla drugiego człowieka – powiedział prezes Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży w Bydgoszczy ks. Krzysztof Rudziński SDB.

Samo określenie oratorium pochodzi od miejsca, które ponad sto lat temu we włoskim Turynie stworzył salezjański patron i założyciel zakonu św. Jan Bosco. „W każdym młodym człowieku, także tym najbardziej nieszczęśliwym, połamanym jest punkt wrażliwy na dobro. Pierwszym obowiązkiem wychowawcy jest szukać tego punktu, tej wrażliwej struny w sercu i użycie jej do dobra” – pisał święty kapłan.

Jego oratorium było miejscem, gdzie młodzież mogła się spotykać, uczyć, modlić, bawić i rozwijać. Oratorium w Bydgoszczy wypełnia podobną misję. – To nie jest zwykła świetlica czy sala zabaw. To miejsce, które jest domem nie tylko dla dzieci, ale nade wszystko animatorów, takich jak ja. Tutaj rodzą się prawdziwe przyjaźnie i odkrywane są talenty. Chce się tu być i stawać lepszym, a każdy dziecięcy uśmiech jest nagrodą lepszą niż pieniądze – mówi Jagoda Ostrowska, wolontariuszka w „Dominiczku”, która w 2016 roku była laureatką miejskiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Działalność zaczynano od dwóch salek. Dzisiaj oratorium jest miejscem dobrze wyposażonym, z siłownią, salą komputerową i kinową, otwarte na całą parafię św. Marka i pobliskie osiedla, w tym największe w Bydgoszczy, jakim jest Fordon.

Obecny rok to czas podwójnego jubileuszu: 20 lat Oratorium „Dominiczek” i 15 lat innego dzieła Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży: Salezjańskich Dni Młodości – festynu przeznaczonego dla parafian, mieszkańców Fordonu oraz Bydgoszczy. Ich pomysłodawcą był ks. Leszek Główczyński SDB.

Podczas XV Salezjańskich Dni Młodości zorganizowano zbiórkę publiczną na rzecz oratorium, wolontariusze prowadzili zabawy dla dzieci, a dla wszystkich wystąpiła m.in. grupa kabaretowa Muzikanty – autorski projekt teatralno-muzyczny, łączący w spektaklach muzykę na żywo oraz nowe technologie.