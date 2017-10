Bydgoszcz: akcja „Różaniec do granic szkoły”

„Różaniec do granic szkoły” – to nazwa akcji, która została zorganizowana przez Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy. W samo południe uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy otoczyli budynek placówki, odmawiając tajemnicę różańca.

Było to nawiązanie do ogólnopolskiej akcji „Różaniec do Granic” oraz do patrona szkoły, którego liturgiczne wspomnienie jest obchodzone 22 października. – Stając w zwartym kole prosiliśmy za pośrednictwem św. Jana Pawła II o Boże błogosławieństwo dla uczniów, ich rodziców, absolwentów, nauczycieli, pracowników. Prosiliśmy po prostu o świętość życia – powiedział dyrektor ks. dr Waldemar Różycki.

Szkoła pomnik obchodziła jednocześnie Dzień Papieski. Dlatego modlitwę poprzedziły zajęcia oraz spotkania, w czasie których nawiązywano do hasła „Idźmy naprzód z nadzieją!”. – Klasy 0-3 miały do przygotowania prace plastyczne na ten temat. Były także dyskusje o nadziei. Uczniowie poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytanie: co to znaczy, że św. Jan Paweł II był człowiekiem, który dawał komuś nadzieję, skąd nadzieję czerpał i jak ją dalej przekazywał? – powiedziała nauczycielka religii Arleta Dziewiątkowska.

W Zespole Szkół Katolickich Pomniku Jana Pawła II uczy się ponad sześćset osób. Bydgoska placówka należy do grona największych szkół katolickich w Polsce. – Wspominamy św. Jana Pawła II, który całym swoim życiem pokazywał wartość modlitwy. Wiemy doskonale jak wielką miłością darzył właśnie modlitwę różańcową. Próbujemy go naśladować, przekazując to wszystko dzieciom i młodzieży od najmłodszych lat – dodała nauczycielka. – Modlitwa ma niezwykłą moc. Jeśli modlimy się wszyscy razem otrzymujemy jeszcze więcej – zakończyła uczennica V klasy Matylda Bieniek.

Budowa szkoły-pomnika rozpoczęła się w maju 2000 r. Kamień węgielny poświęcony przez Ojca Świętego w czasie pobytu w Bydgoszczy 7 czerwca 1999 został uroczyście wmurowany razem z aktem erekcyjnym 2 października 2000 r. Zajęcia w nowym budynku zainaugurowano 1 września 2008 r.