Bydgoszcz: inauguracja przygotowań do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

„Zawsze jego myśl krążyła gdzieś ponad treścią” – tak o św. Janie Pawle II powiedziała jego przyjaciółka, aktorka Halina Kwiatkowska, która wystąpiła w bydgoskim Domu Jubileuszowym Jana Pawła II z monodramem „Wielki Kolega”.

To opowieść o znajomości z Karolem Wojtyłą. Tematem autorskiego spektaklu stały się wspomnienia i anegdoty o wielkim Polaku – od czasów Wadowic aż do Watykanu – przeplatane fragmentami poezji. – W ten sposób wspominam moją przyjaźń i koleżeństwo, które trwało 72 lata i przeszło przez różne etapy życia papieża. To jest moje szczęście – powiedziała.

96-letnia Halina Kwiatkowska była przyjaciółką polskiego papieża z czasów szkolnych i studenckich. Razem występowali w szkolnych spektaklach w Wadowicach, a także w Teatrze Rapsodycznym. – Kiedy miałam 13 lub 14 lat, przenieśliśmy się z Brzeska do Wadowic, ponieważ mój ojciec został dyrektorem cieszącego się doskonałą opinią Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity. Poznałam wtedy Karola, bo on chodził do tego gimnazjum, a ja do żeńskiego. Nie było wtedy szkół koedukacyjnych. Nasze dwie równoległe klasy bardzo zaprzyjaźniły się ze sobą, uczestnicząc we wspólnych zajęciach teatralnych – powiedziała.

Halina Kwiatkowska bardzo dobrze pamięta role, które zagrała razem z przyszłym świętym. – Ja byłam Antygoną, a on – moim narzeczonym, Hajmonem. Potem w repertuarze pojawiła się „Balladyna” i „Śluby panieńskie”. Karol grał główną rolę Gucia, mimo że był bardzo poważnym chłopcem, niezwykle pobożnym, innym niż koledzy. A jednak zagrał tę rolę komediową bardzo dowcipnie, zabawnie, inteligentnie. To była ta pierwsza część naszej znajomości – dodała.

Aktorka, która zagrała ważne role w ponad 60 spektaklach oraz kilku filmach, podkreśliła, że Wojtyła był z jednej strony zwykłym człowiekiem, a z drugiej – kimś na swój sposób odrębnym. – Na naszym zjeździe w Watykanie mówił, jak przeżył wybór drogi kapłańskiej, rezygnując z aktorstwa. To był ten jeden raz, kiedy tak otwarcie nam o tym mówił. Został świętym kolega, do którego całe życie mówiłam po imieniu – powiedziała.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja „Wiatrak”, która w ten sposób zainaugurowała trzyletnie przygotowania do 100. urodzin Ojca Świętego. – Chcemy, aby pierwszy rok upłynął pod hasłem gotowości, drugi – przyjaźni, a trzeci – służby. Mamy jego młodość, czyli gotowość do odkrywania, poznawania oraz wchodzenia w różne sytuacje. Mamy kolejny etap dojrzewania przyjaźni z Jezusem, wejścia na drogę kapłaństwa, biskupstwa, rezygnacji z aktorstwa z miłości do Boga oraz czas bezgranicznej służby, kiedy został głową Kościoła. Naszą misją jest pokazywanie niezwykłego człowieka kolejnym pokoleniom. Takim, które wchodząc do tego domu, nie znając papieża za życia, będą mogły go odkrywać i z nim żyć – powiedział prezes Wiatraka ks. Krzysztof Buchholz.

Przed spotkaniem w Domu Jubileuszowym w kaplicy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Męczenników została odprawiona Msza św. dziękczynna za życie św. Jana Pawła II.