Bydgoszcz: inauguracja roku katechetycznego

Eucharystią w bydgoskiej katedrze, katecheci posługujący na terenie diecezji bydgoskiej, zainaugurowali 2 września nowy rok szkolny.

Wszyscy modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości, zawierzając czas pracy w szkołach i placówkach wychowawczych. – Musimy pamiętać, że każdy z nas otrzymuje od Pana Boga talenty, które we właściwy sposób trzeba wykorzystać. Mamy iść i głosić Boga – całym swoim sercem – powiedział wikariusz generalny diecezji bydgoskiej ks. dr Bronisław Kaczmarek, który przewodniczył Eucharystii.

To pierwszy rok nauki objęty reformą edukacji. – Ta reforma to tylko część zmian, na które jesteśmy przygotowani – powiedział ks. dr hab. Mirosław Gogolik.

Dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy zwrócił uwagę na sporą liczbę nauczycieli odchodzących w tym roku na emeryturę. – W diecezji bydgoskiej odchodzi na zasłużony odpoczynek aż czternastu pedagogów. To wymaga od nas podejmowania konkretnych działań. Dlatego uruchamiamy dwuletnie studia podyplomowe oraz kontynuujemy roczne studia katechezy przedszkolnej. Mam nadzieję, że to przyczyni się do uzupełnienia widocznych braków kadrowych. Katechetom życzę przede wszystkim światła Ducha Świętego oraz spokoju w pracy, by była ona jak najbardziej owocna – zakończył ks. dr hab. Mirosław Gogolik.

W diecezji bydgoskiej wraz z nowym rokiem szkolnym pracę podjęło około trzystu katechetów świeckich. – Katecheta jest jednocześnie nauczycielem, wychowawcą i świadkiem wiary. Realizacja tej potrójnej funkcji nie jest łatwa, wymaga rozwiązywania wielu problemów, ale jest też źródłem radości. Zawsze starałem się pamiętać, że ostatecznym celem katechezy jest doprowadzić uczniów nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do głębokiej z Nim zażyłości – powiedział odchodzący na emeryturę Leszek Żuchowski. Jako katecheta pracował przez 25 lat w jednej szkole – IV LO w Bydgoszczy.