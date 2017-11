Bydgoszcz: Irena Santor wyróżniona Medalem „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”

Irena Santor, Ewa Dąbrowska i Barbara Maklakiewicz – to tegoroczni laureaci Medalu „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”. Statuetki w sobotę wręczył w bydgoskiej katedrze biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Uroczystości z udziałem zaproszonych gości i wiernych zainaugurowały XXXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. – Zapraszam wszystkich do szczególnej refleksji, jaka powinna nam pomóc zrozumieć to przesłanie, które tygodnie kultury chrześcijańskiej w sobie niosą – mówił biskup. Pasterz diecezji dodał, że inicjatywa sięgająca swoimi początkami minionej epoki – jako opozycja moralna i kulturowa – powinna dzisiaj przybrać inny charakter zaangażowania i przywrócić na nowo ludziom świeckim świadomość tej szczególnej misji, jaką odgrywają, tworząc kulturę chrześcijańską. – To ludzie świeccy są tymi, którzy niosą w swoich rękach ten świat. Trzeba, aby wnosili oni w swoją codzienność przesłanie, które Kościół wyczytuje z Ewangelii – dodał.

W kategorii „twórca kultury” doceniono Irenę Santor, która urodziła się w Papowie Biskupim, a wychowała w Solcu Kujawskim, gdzie mieszkała do 1948 roku. „Artystka należy do najbardziej znanych i podziwianych osobowości twórczych w historii polskiej estrady. Podstawą tych dokonań jest nie tylko wielki talent, ale też pracowitość, szlachetność i otwartość na ludzi. Irena Santor prowadzi rozbudowaną działalność charytatywną i społeczną” – napisano w uzasadnieniu. – Wyróżnienie to odbieram jako wielki zaszczyt. Czyniąc dobro, można komuś ułatwić życie, które czasem bywa nieznośne. Poza tym chrześcijaństwo jest wspólnotą, do której należę. W związku z tym wspieranie innych jest czymś oczywistym – powiedziała Irena Santor.

W kategorii „mecenas kultury” wyróżniono Ewę Dąbrowską, dziennikarkę Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, autorkę audycji „Pierwszy Dzień Tygodnia”, w których „podejmuje tematy wiary, moralności, wartości chrześcijańskich” – dodano w uzasadnieniu. – Widzę, jak wiele problemów dotyczących Kościoła i religii wynika ze zwykłej niewiedzy, dlatego szukam prawdy w oparciu o wiarę i rozum. Wyróżnienie, które otrzymałam, jest niezwykle cenne i na pewno w całości należy do moich rozmówców. To przecież ich wiedza, tajemnice życia, które ujawniają na naszej antenie, tak poruszają słuchaczy i czasami sprawiają to, w co głęboko wierzę, że wiara rodzi się również ze słuchania – dodała Ewa Dąbrowska.

W kategorii „organizator kultury” nagrodzono Barbarę Maklakiewicz, która pracę zawodową łączy z działalnością społeczną. Dużą wagę przywiązuje do organizacji wydarzeń popularyzujących naukę i kulturę, integrujących środowisko uczelniane i mieszkańców miasta i regionu. „Dzięki jej staraniom w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbywają się wystawy najcenniejszych zbiorów tej placówki” – uzasadniono. – W tygodniach kultury, do których podchodzę z wielkim szacunkiem, jako widz i gość wydarzeń uczestniczyłam od dawna. Stąd, kiedy zaistniała możliwość włączenia się w ich organizację, nie miałam żadnych wątpliwości – powiedziała.

Kapituła Medalu jako „twórcę kultury” postanowiła także wyróżnić listem gratulacyjnym ks. dr. Michała Damazyna. Doktor teologii, a obecnie wikariusz parafii św. Wojciecha w Sadkach, jest autorem publikacji, dzięki którym można m.in. poznać sylwetki osób zapisanych głęboko w historii przedwojennej, wojennej i powojennej Bydgoszczy. Laureaci zostali wyłonieni w drodze tajnego głosowania.

XXXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy potrwa do 12 listopada. W trwającym Roku św. Brata Alberta organizatorzy chcą nawiązać do życia tego niezwykłego zakonnika i przesłania, które po sobie pozostawił. – Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia. Służyć bliźniemu to według niego przede „wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb”. Właśnie te słowa przyjęto jako motto tygodnia – powiedział Aleksander Grzybek z rady programowej.

Drugim patronem roku jest również znany kapucyn bł. Honorat Koźmiński, który umarł prawie 101 lat temu. Stąd zamiarem organizatorów jest przybliżenie uczestnikom wydarzeń szczególnie tych osób i ich postaw w łączności z obchodzonymi rocznicami narodowymi oraz Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń jest dostępny m.in. na stronie www.diecezja.bydgoszcz.pl.