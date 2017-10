Bydgoszcz: międzynarodowy kongres „Jeden świat – wiele kultur”

O. Federico Lombardi SJ, bp Jan Tyrawa, Michael Schudrich, dr Jarosław Gowin, ks. prof. Tadeusz Guz, prof. Grzegorz Kucharczyk – to tylko niektórzy goście międzynarodowego kongresu „Jeden świat – wiele kultur”, który odbywa się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Kongres swoimi korzeniami sięga zainaugurowanych w 2010 roku przez uczelnię corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w gronie ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, kulturoznawców i medioznawców, politologów, socjologów, historyków oraz przedstawicieli innych nauk.

W pierwszym dniu kongresu zaplanowano VIII Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną „Dialog wielokulturowości i prawda”. – Człowiek, jak mówił JP II, „jest przede wszystkim istotą, która szuka prawdy, usiłuje nią żyć i pogłębiać ją w dialogu, który obejmuje dawne i przyszłe pokolenia – powiedziała prof. KPSW Helena Czakowska.

Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy podkreśliła, że wielokulturowe społeczeństwo winno dawać impulsy do stworzenia płaszczyzny dla wymiany poglądów, opartych na prawdzie dialogicznej. – Dialog winien toczyć się obszarze intelektualnego dyskursu, zakładającego istnienie prawdy. Poprzez umiejętnie prowadzony dialog, wyłania się prawda, która następnie jest przyswajana przez wszystkich. Prawda z natury tkwi w dialogu, lecz dialog wielokulturowości naszych czasów wymaga zdecydowanego przeobrażenia. Istotną kwestią jest nauczenie się kultury słuchania, ponieważ właśnie ona pomoże w osiągnięciu porozumienia oraz odnalezieniu prawdy – podkreśliła rektor.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędem Miasta Bydgoszczy. – Jesteśmy tutaj po to, aby szukać prawdy w dialogu, w spotkaniu kultur, różnych dyscyplin naukowych, osobowości i narodowości. Niech ten czas przyczyni się także do pogłębiania relacji między tymi, którzy różnią się, ale pragną żyć we wspólnocie zintegrowanej wokół określonych wartości – podkreślił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Artur Miziński.

Podczas kongresu został również wręczony tytuł Profesora Honorowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej abp. Henrykowi Muszyńskiemu, prymasowi seniorowi, członkowi komitetu naukowego konferencji. – Trudno zaprzeczyć, że opatrzność Boża w sposób szczególny związała mnie z dialogiem. Długi okres życia, którym Bóg pozwala mi się cieszyć, usiłowałem wykorzystać dla dobra bardzo wielu różnych wspólnot. Dla mnie, jako biblisty, dialog jest najbardziej fundamentalną mową ludzkości – powiedział arcybiskup.

Wykłady podczas sesji plenarnej wygłosili m.in.: o. Federico Lombardi SJ, bp Jan Tyrawa, Michael Schudrich, dr Jarosław Gowin, ks. prof. Tadeusz Guz oraz prof. Grzegorz Kucharczyk. – Dialog ma sens tylko wtedy gdy prowadzony jest w prawdzie, w szacunku dla prawdy, z wolą wspólnego poszukiwania prawdy pomimo różnic. W przeciwnym razie dialog zamienia się w teatr – powiedział dr Jarosław Gowin.

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego mówił o roli uniwersytetu dialogu międzykulturowym opartym na prawdzie. – Uniwersytet jest naturalnie predestynowany do prowadzenia mądrego i owocnego dialogu. Bo przecież zgodnie ze swoim etosem, ze swoją misją ma być wspólnotą ludzi poszukujących prawdy – dodał Gowin.

Naczelny rabin Polski podkreślił, że prawda jest podstawowym elementem dialogu. Michael Schudrich zauważył, że we wspólnej dyskusji potrzebny jest przede wszystkim szacunek wobec każdego człowieka. – W naszej głowie niejednokrotnie rodzą się pytania nie tylko na temat wielu kultur i dialogu, ale te dotyczące codziennych relacji z ludźmi. W jaki sposób powinien zachowywać się człowiek jeśli drugi robi coś przeciwko niemu? Często jest tak, że będzie milczał. Za to w duszy będzie wciąż narastała pewna nienawiść. Stąd powinniśmy od razu rozmawiać. Mówić to, co czujemy. I to właśnie rodzi szansę na dialog – dodał.

Rabin stwierdził, że dialog bywa czasami trudny. Jednak zawsze musi być uczciwy. – Kiedy będziemy rozmawiać w otwarty, poważny sposób, nawet na bardzo trudne tematy, to dialog będzie możliwy – podkreślił Michael Schudrich.

W drugim dniu kongresu, 27 października, odbędzie się kilka sesji tematycznych: „Państwo i prawo”, „Prawo karne w ochronie dziecka”, „Europa – matka czy babcia? Siła Nadziei w budowaniu przyszłości”, „Humanizm – Dialog – Tożsamość – Kultura. W poszukiwaniu impulsów dla rozwoju edukacji”, „Osiągnięcia nauk technicznych na progu XXI wieku”, „Współczesne wyzwania ekonomii”, w których udział wezmą badacze z zagranicznych i polskich ośrodków akademickich.

Patronat honorowy nad kongresem objęli: wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, zaś medialny – „Przewodnik Katolicki”.