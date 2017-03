Bydgoszcz: Muzyczna Droga Krzyżowa

Nabożeństwo charakteryzujące się autorskim materiałem, bogactwem stylów i harmonii, napisane na chór mieszany i orkiestrę – w trzy piątki Wielkiego Postu w parafiach diecezji bydgoskiej odbędzie się Muzyczna Droga Krzyżowa Biechowskiego.

Teksty do utworów są owocem twórczości Doroty Barwińskiej. – Pisząc teksty do Muzycznej Drogi Krzyżowej, nie chciałam skupiać się na cierpieniu naszego Zbawiciela, ale pragnęłam przez pryzmat Jego męki spojrzeć na własne życie. Stąd bardzo osobiste treści są wyrazem głębokiego przekonania, że żaden krzyż spadający na moje barki nie byłby do udźwignięcia, gdyby nie siła płynąca od Chrystusa – umęczonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – powiedziała Dorota Barwińska.

Według kompozytora muzyki Michała Biechowskiego, nabożeństwo jest niezwykłym wydarzeniem nie tylko w skali diecezji, ale również kraju. Kiedy Muzyczna Droga Krzyżowa miała premierę w 2015 roku, chór wraz z orkiestrą liczył 19 osób. W 2016 roku w śpiew zaangażowane były już trzy zespoły chóralne z trzech różnych parafii, a sama orkiestra liczyła 13 osób. Dzisiaj w projekcie grają i śpiewają amatorzy wspólnie z zawodowymi muzykami. – Myśl o napisaniu muzyki do takiego wydarzenia chodziła za mną od pewnego czasu, ale brakowało mi słów, które mógłbym nią zilustrować. Wtedy natrafiłem na krótkie wiersze Doroty Barwińskiej, publikowane co pewien czas na portalu społecznościowym. I tak zaproponowałem jej, by wspólnie napisać Drogę Krzyżową – powiedział.

Opiekę artystyczną nad całym wydarzeniem i przygotowaniem zespołu (chór i orkiestra) objął dyrygent Mateusz Lewandowski. Materiał muzyczny, z którym ma do czynienia odbiorca, jest obszerny, natomiast wykonawcy mają niewiele czasu na naukę. – Nasz zespół ma wypracowaną organizację. Michał Biechowski (kompozytor) uczy partii barytonu, Natasza Kiełpińska (dyrygentka chóru z parafii w Niemczu) altu, z kolei ja jestem odpowiedzialny za naukę sopranu. Po kilku próbach zajmuję się scaleniem wszystkich głosów i orkiestry. Osoby śpiewające w chórze to przede wszystkim pasjonaci, którzy chcą dzielić się z innymi swoim talentem – podkreślił Mateusz Lewandowski.

Marzeniem Michała Biechowskiego jest również to, aby Muzyczna Droga Krzyżowa była projektem na lata wykonywanym co roku w Bydgoszczy i nie tylko. Wydarzeniem zainteresowały się m.in. lokalne media, Telewizja Trwam oraz jedna z podwarszawskich parafii.