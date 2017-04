Bydgoszcz: rekolekcje dla małżeństw i związków niesakramentalnych

„Bóg wyrusza na poszukiwanie – grzeszników, ludzi niedoskonałych i pogubionych” – powiedział o. Dariusz Michalski SJ. Jezuita prowadzi w Bydgoszczy rekolekcje dla małżeństw i związków niesakramentalnych.

Podczas spotkań zatytułowanych „Zamieszkaj we Mnie” padają m.in. pytania: czy Bóg ma mieszkanie, gdzie ono jest, czy możemy już tu i teraz wejść do niego i przebywać w nim? – Często jesteśmy przekonani, że do Boga możemy zbliżyć się wtedy, gdy czujemy się w porządku, gdy życie układa nam się zgodnie z naszym planem. Okazuje się jednak, że Bóg wyrusza na poszukiwanie – grzeszników, ludzi niedoskonałych i pogubionych. Nie przyszedł do tych, którzy się mają dobrze, ale właśnie do chorych na duszy, czyli do każdego z nas – powiedział kapłan.

Jak dodał o. Dariusz Michalski SJ trzydniowe rekolekcje stanowią duchową wędrówkę w poszukiwaniu prawdziwego obrazu Boga, który ma konkretne mieszkanie na ziemi i zaprasza do niego każdego człowieka. – Różne trudności i problemy, które przeżywamy, stają się okazją do postawienia sobie poważnych pytań o sens życia i obraz Boga. Gdy nakłada się na to kryzys wieku średniego, zastanawiamy się, czy kiedykolwiek wcześniej byliśmy w ogóle osobami wierzącymi. Stąd w trakcie naszego wspólnego czasu chcemy uświadomić sobie także wpływ naszej własnej wiary na najbliższe nam osoby – dodał.

Jolanta i Ryszard Seidel są małżeństwem niesakramentalnym od szesnastu lat. W 2002 roku znaleźli w lokalnej prasie zaproszenie na tego typu rekolekcje organizowane przez ojców jezuitów w Bydgoszczy. – Owocem tamtych rekolekcji było utworzenie wspólnoty – duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych – wspominają. Od tamtego czasu minęło 15 lat, a Jolanta i Ryszard Seidel systematycznie uczestniczą w comiesięcznych Mszach św., spotkaniach formacyjnych oraz rekolekcjach. – Za każdym razem spotkania są dla nas ogromnym wzmocnieniem wiary w Boga i Jego miłosierdzie. Są utwierdzeniem w przekonaniu, że dla Kościoła nie jesteśmy „utraconymi owieczkami” – podkreślili małżonkowie.

Ojciec Dariusz Michalski SJ (ur. W 1970 r.) jest kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Poznaniu i współtwórcą Poradni Psychologiczno-Duchowej VINEA w tymże mieście.