Bydgoszcz: ruszyła kampania i akcja „Pola Nadziei”

W bydgoskim Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki po raz trzynasty zainaugurowano akcję „Pola Nadziei”. Przedstawiciele 21 szkół oraz jednego przedszkola posadzili blisko tysiąc cebulek żonkili, które są symbolem kampanii społecznej.

Iwona Lenkiewicz podkreśliła, że bez nadziei nie ma życia. Stąd żółty kolor, uznany w ruchu hospicyjnym za symbol nadziei. – Stąd żonkile, które sadzimy – symbol słońca, ciepła, poczucia bezpieczeństwa – powiedziała. Koordynator wolontariatu w hospicjum zaznaczyła, że bez osób, które w sposób bezinteresowny pragną być dla innych, trudno byłoby cokolwiek uczynić. – Oczywiście mamy zespół ludzi, którzy są odpowiedzialni za codzienne działanie placówki. Jednak bez wolontariuszy nie moglibyśmy w pełni funkcjonować. Według mnie „Pola Nadziei” są świętem dzieci i młodzieży. Ważne, by już od najmłodszych lat pokazywać im, że można robić coś zupełnie bezinteresownie dla innych – dodała Iwona Lenkiewicz.

Kampania uwrażliwia młode i starsze pokolenia na problem choroby i cierpienia, a także stwarza możliwości materialnego wsparcia placówki opieki paliatywnej. – Jeśli staramy się być dobrymi, chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, to w tym wszystkim rodzi się nadzieja, że jutro będzie lepsze. Dziękuję wam wszystkim, że możemy na was liczyć. Każdy zebrany grosz jest świadectwem dobroci waszych serc – powiedział ks. Józef Kubalewski.

Dyrektor Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy odniósł się do zbiórki pieniężnej, która jest drugim etapem akcji i przeprowadzana jest wiosną następnego roku. – Jest duża grupa młodzieży, która nie chce angażować się w żadne działania społeczne, wszystko przelicza na konkretne pieniądze. Jest również spora liczba młodych, którzy widzą w pomaganiu innym cel, a nawet sprawia im to ogromną satysfakcję – powiedziała Małgorzata Kunicka, która jest opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. – Nie jesteśmy na tym świecie tylko po to, by żyć. Jesteśmy również po to, by pomagać, być dla drugiego człowieka – zakończyła Julia Duch, uczennica tej samej szkoły.

Podczas akcji „Pola Nadziei” 2016/2017 zakończonej 21 maja udało się zebrać ponad 72 tys. złotych. Kwota została przeznaczona na zakup koncentratorów tlenu, łóżek rehabilitacyjnych, stolików przy łóżkowych, fotela do pobierania krwi, sprzętu rehabilitacyjnego (taśm, poduszek sensorycznych, klinów rehabilitacyjnych, lamp sollux i lustra korekcyjnego).