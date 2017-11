Bydgoszcz: „The Voice” – Diecezjalny Zlot Młodych

„My, młodzi, mamy dobry słuch. Nie dajmy sobie go zniszczyć przez hałas dzisiejszego świata” – powiedział Maciej Czaczyk. Zwycięzca drugiej edycji programu „Must be the music” był gościem Diecezjalnego Zlotu Młodych pod nazwą „The Voice”, który odbywał się w Bydgoszczy.

Organizatorzy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ojca świętego Franciszka w przygotowaniach do XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, które zaplanowano na październik 2018 roku oraz mając ciągle żywe wspomnienia przeżytych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, chcieli zostawić po sobie widoczny ślad.

Jest nim m.in. powołanie Młodzieżowej Rady Programowej Diecezji Bydgoskiej. – „The Voice” to finał kolejnego projektu aktywizacji młodzieży, który realizowany jest przy współpracy bydgoskiej Fundacji „Wiatrak”. Ciągle żywe pozostają nam w uszach słowa papieża, aby zejść z kanapy, założyć wyczynowe buty i zostawiać w swoim życiu wyraźne ślady – powiedział diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Piotr Wachowski.

Zadaniem Młodzieżowej Rady Programowej Diecezji Bydgoskiej będzie m.in. aktywizacja swoich rówieśników zarówno na gruncie parafialnym, jak i diecezjalnym poprzez animowanie różnych przedsięwzięć ewangelizacyjnych. Ścisła grupa osób to wybrani delegaci każdego dekanatu. Oni zaś sami spośród siebie wyłonili grono dziesięciu przedstawicieli zarządu, który ma kierować pracami rady i dbać, by podjęte decyzje zostały właściwie zrealizowane. – „The Voice” jest głosem wysyłanym przez nas do Franciszka, by wiedział, że cieszy nas fakt, że myśli o nas i troszczy się o każdego. My natomiast – młodzi – zebrani w dniu imienin jego wielkiego poprzednika, św. Jana Pawła II, chcemy potwierdzić, że odrabiamy zadanie domowe pozostawione przez niego i papieża Polaka, kiedy mówili, że to my jesteśmy przyszłością Kościoła i świata – dodał ks. Piotr Wachowski.

Wstępem do przeprowadzenia samych wyborów był czas ciekawych warsztatów, m.in. o radzeniu sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych, umiejętnościach właściwego komunikowania czy o tym, jak być dobrym liderem. Gościem specjalnym wydarzenia był Maciej Czaczyk, zwycięzca drugiej edycji programu „Must be the music”, który wystąpił z koncertem przeplatanym świadectwem wiary w Boga. – Przyjechałem do was, by zabrać głos w sprawie Głosu, który usłyszałem. To był Jego milczący głos, który mnie zachwycił – podkreślił.

Dziś Maciej Czaczyk, jako alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, kroczy drogą przygotowań do kapłaństwa. Jak podkreślił przełomowym momentem w jego życiu była chwila ciszy na nartach w Alpach. Odcięty od Facebooka i wrzasku mediów, w których podziwiał siebie, doszedł do wniosku, że to chyba nie jego droga. – Wróciłem, zaczynał się Wielki Post. Codziennie, będąc na Eucharystii, mówiłem: jeśli jesteś Boże, to przyjdź i zmień moje życie. Zmienił i wciąż je zmienia. Dzisiaj bardziej słucham Jego Głosu. Ten „voice” nadaje mojemu życiu prawdziwy sens – dodał Maciej Czaczyk.

Zwieńczeniem Diecezjalnego Zlotu Młodych był jego koncert oraz Eucharystia. – Przebywając razem, młodzież ma większe możliwości na osiągniecie celu, niż działając w pojedynkę. Przeprowadzone warsztaty pomogły nam w doskonaleniu siebie oraz w pogłębianiu relacji z Bogiem i ludźmi. Miałam w sobie ogromną nadzieję, że i ja swoim głosem oraz postawą mogłam wzbogacić to wydarzenie – powiedziała Weronika Płaczek z Nakła nad Notecią.

Warsztaty i spotkania w ramach zlotu odbywały się w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II w Bydgoszczy.