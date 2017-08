Bydgoszcz: trwa Pielgrzymka Pokoju i modlitwa przy wotum Polaków dla Fatimy

Cztery bydgoskie kościoły znalazły się w programie Pielgrzymki Pokoju. Jej symbolem jest Monstrancja Fatimska – dar przygotowany przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i Fundację Aniołów Miłosierdzia.

Maryja, niosąca Jezusa w Niepokalanym Sercu, przechodzi przez polskie miasta, by wyruszyć z polskimi pielgrzymami do Fatimy. Dar dotrze do miejsca cudownych objawień już 24 września.

– Ostatni tydzień peregrynacji jest szczególny – zaczęliśmy od miejsca cudu eucharystycznego w Sokółce, a kończymy w miejscu cudu w Legnicy. Pokazując tym samym, że filarem naszej egzystencji społecznej, duchowej, osobistej, rodzinnej jest Eucharystia – obecność Chrystusa w tym sakramencie – powiedział Grzegorz Kiciński, inicjator Pielgrzymki Pokoju.

Dyrektor Fundacji Aniołów Miłosierdzia dodał, że pomysł stworzenia Monstrancji Fatimskiej poddał pallotyn ks. Marian Mucha SAC, kustosz sanktuarium na Krzeptówkach. Szybko okazało się, że kilka osób niezależnie od siebie, nosiło w sercu to samo pragnienie, by zainicjować Pielgrzymkę Pokoju, w której centrum stanęłaby Niewiasta Eucharystii.

„To nie my idziemy. To idzie Maryja z Jezusem Eucharystycznym, by przynosić nam nadzieję i światło” – dodał.

Znakiem szczególnym peregrynacji jest obecność brazylijskich misjonarek posługujących w Fatimie, które gdy tylko dowiedziały się, że Polacy idą z Maryją od miasta do miasta, modląc się o pokój, przyjechały do Polski.

„To pielgrzymowanie, modlitwa z wami Polakami, doświadczanie dobra, są dla nas dowodem wielkiej miłości Matki Bożej do tego narodu. Czujemy to głęboko sercem i utwierdzamy się w tym coraz mocniej” – podkreśliła s. Krystyna.

Monstrancja Fatimska przedstawia Maryję – Niewiastę obleczoną w słońce, u której stóp znajduje się księżyc. W centrum, w sercu Niewiasty Eucharystii, znajduje się miejsce, w którym będzie umieszczany Najświętszy Sakrament. Niepokalane Serce Maryi to Dom Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju. Symboliczną wartość monstrancji podkreślają fragmenty 12 meteorytów, rozmieszczone w aureoli oraz fragment skały księżycowej, wtopiony pod stopami Maryi. Każdy z tych dodatkowych elementów posiada certyfikat NASA. Projekt i wykonanie monstrancji należy do pracowni Drapikowski Studio (autora ołtarza adoracji na Campus Misericordiae).

Peregrynacji towarzyszy zachęta do jałmużny na rzecz powstającego w Wilnie pierwszego hospicjum dla dzieci na Litwie. W ten sposób po obu stronach Europy Polacy ufundują dwa modlitewne wota: w Portugalii – Monstrancję Fatimską, a na Litwie – hospicjum dziecięce.

Wierni z diecezji mogli adorować Jezusa w Monstrancji Fatimskiej w Kościele Rektorskim Zgromadzenia Ducha Świętego, kościele ojców jezuitów, bazylice św. Wincentego a Paulo oraz kościele „Klarysek” w Bydgoszczy, w którym zaplanowano całonocne czuwanie.