Bydgoszcz: tysiące dzieci i rodzin na festynie Caritas

Kilkanaście tysięcy osób skorzystało z zaproszenia Caritas Diecezji Bydgoskiej, która zorganizowała na polanie Różopole w Myślęcinku festyn rodzinny „Bądźmy razem”.

Centralnym punktem była scena, wokół której rozlokowano najróżnorodniejsze atrakcje. – Caritas Diecezji Bydgoskiej od wielu lat nie zapomina o szczególnych wydarzeniach – Dniu Matki i Dniu Dziecka – które jednoczą rodzinę, pokazując jej siłę. To nade wszystko przypomnienie, że o rodzinę powinniśmy być zatroskani, dając jednocześnie najmłodszym dobry przykład. Patrząc na dzieci, myślimy o ich radości, nie mogąc ich zawieść. Stąd moc atrakcji, zabaw, posiłków i upominków – powiedział dyrektor diecezjalnej Caritas ks. prałat Wojciech Przybyła.

Na scenie wystąpili m.in. młodzi muzycy z bydgoskiego Pałacu Młodzieży. Nie zabrakło losowania atrakcyjnych nagród oraz specjalnych pokazów służb mundurowych. Chętni mieli możliwość oddania krwi.

– Panu Bogu powinniśmy podziękować za piękną pogodę. Również sponsorom i Caritas za to, że zorganizowali to spotkanie. Za to, że możecie pięknie spędzać ten czas – mówił do zgromadzonych biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który dokonał otwarcia festynu.

Dzięki specjalnemu sponsorowi dla 7 tys. uczestników przygotowano specjalne paczki. Festyn oprócz Caritas Diecezji Bydgoskiej zorganizowali: Miasto Bydgoszcz, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz Leśny Park Kultury i Wypoczynku. „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.