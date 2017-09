Bydgoszcz: wielkie prawykonanie oratorium „Non omnis moriar” (zapowiedź)

Towarzystwo Przyjaciół Bydgoskiej Fary zaprasza na prawykonanie oratorium Piotra Salabera do tekstów ks. dr. Sylwestra Warzyńskiego „Non omnis moriar” – we mnie jest miejsce spotkania.

Wydarzenie wpisuje się w ogłoszoną 7 czerwca decyzję Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu św. Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego, o co przed rokiem wystąpił sejmik województwa.

Poszczególne pieśni stanowią rozwinięcie głównych myśli „Tryptyku Rzymskiego”, malując pewną wizję człowieka, którą Jan Paweł II ukazuje w swoim poemacie. – „Tryptyk” to niezwykle inspirujący tekst, który przedstawia bardzo piękny obraz człowieka jako kogoś, kto pyta, zdumiewa się, zastanawia, kocha, ufa… Jako kogoś, kto w świecie, który go otacza doświadcza pewnej źródłowej samotności. Świat bowiem jedynie przemija, a człowiek zmienia się, ale się nie kończy. Jego samotność wynika więc z jego wyjątkowości, z tego, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Stąd tęsknota, poczucie niespełnienia. Stąd pragnienie, którego świat nie potrafi zaspokoić – powiedział ks. dr Sylwester Warzyński.

W koncercie wystąpią znani nie tylko w naszym kraju wykonawcy: soliści – Magdalena Wór, Olga Bończyk, Kaludi Kaludov, Maciej Miecznikowski; Natalia Walewska – skrzypce, Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”, Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Całość zabrzmi pod batutą autora muzyki Piotra Salabera. Fragmenty „Tryptyku Rzymskiego” czytać będzie Wiktor Zborowski.

– Cieszę się, że w tym wydarzeniu wezmą udział tak wspaniali artyści, że przyjadą tu, do Bydgoszczy i sprawią, że będzie to niezapomniany wieczór. To ogromna przyjemność móc pracować na scenie w takim gronie – powiedział kompozytor Piotr Salaber. Artysta odniósł się także do autora tekstów. – Od początku miałem przekonanie, że doskonale się rozumiemy – szczególnie na płaszczyźnie metafizycznej, transcendentnej, która musiała się koniecznie pojawić. Nie ukrywam, że starałem się, aby właśnie te elementy zostały uwypuklone, co nie jest proste przy tak skomplikowanym aparacie wykonawczym – dodał Piotr Salaber.

Na Wyspie Młyńskiej stanie wielka scena. Nowością będzie nagłośnienie skierowane również w stronę Brdy, na której znajdą się jednostki pływające. Dzięki temu wydarzenie będzie widoczne i słyszalne w kierunku rzeki i amfiteatru za Operą Nova.

Koncert, na który wstęp jest wolny, odbędzie się 9 września o godz. 19 na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Wydarzenie zostało sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lotto, Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy oraz Miasto Bydgoszcz.