Bydgoszcz: XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

„Ile bestii widział Daniel w swoim śnie?” „Co w języku hebrajskim oznacza imię Chananiasz?” – to dwa z 45 pytań testu pisemnego, jaki musieli rozwiązać uczestnicy XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Do etapu diecezjalnego, który został przeprowadzony w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej, zakwalifikowało się 60 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych. Nad całością czuwało Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem), a tematyka obecnej edycji obejmowała Księgę Daniela oraz Apokalipsę św. Jana z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Komisja konkursowa stara się, by tematyka nawiązywała m.in. do hasła roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Tym razem były to słowa „Idźcie i głoście!”. – Znajomość obu ksiąg powinna młodzieży ułatwić odpowiedź na pytanie: jaka jest moja misja we współczesnym świecie? – powiedziała Przewodnicząca Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bydgoszczy Hanna Marchlik.

Etap diecezjalny, który w całej Polsce odbywał się tego samego dnia, w Bydgoszczy rozpoczął się nabożeństwem Słowa Bożego w kaplicy WSD, po którym uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie testu pisemnego. – Biblia jest bez wątpienia inspiracją do życia. Drogowskazem jak je przejść. Nie jest to konkurs łatwy, jednak uczestniczę w nim po raz trzeci. Interesuje mnie ta tematyka i chciałabym w tym kierunku się rozwijać – powiedziała Karolina Niewinczany z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.

Diecezjalna komisja konkursowa, której przewodniczył ks. Sławomir Bromberek, wyłoniła siedmioro najlepszych do części ustnej. Ostatecznie wybrano trzy najlepsze osoby. Będą one reprezentować diecezję bydgoską 5 i 6 czerwca podczas finału w Niepokalanowie. Nieco wcześniej, bo 11 i 12 maja, uczestnicy wyjadą wraz ze swymi katechetami na Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią.

Na zwycięzców finału ogólnopolskiego czekają m.in.: zagraniczne pielgrzymki oraz indeksy na uczelnie wyższe w Polsce. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: prymas Polski abp Wojciech Polak, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a na terenie diecezji bydgoskiej – bp Jan Tyrawa. W ubiegłym roku konkurs w całej Polsce przyciągnął blisko 30 tys. uczniów z ponad 1500 szkół ponadgimnazjalnych.