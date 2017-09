Bydgoszcz: „Znajdź kwadrans dla Boga” – jubileuszowe spotkanie młodzieży męskiej

Książka „Kwadrans szczerości” autorstwa polskiego jezuity o. Józefa Augustyna SJ, stała się inspiracją dla hasła dwudziestego jubileuszowego spotkania młodzieży męskiej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej.

Jego uczestnicy podjęli temat „Znajdź kwadrans dla Boga”. – Zagłębić się w praktykowanie codziennego rachunku sumienia. Oto kolejny krok na drodze dojrzałości chrześcijańskiej. To również narzędzie pomocne do odkrywania swojego własnego powołania – powiedział ks. Aleksander Kozakowski.

Ojciec duchowny bydgoskiego seminarium podkreślił, że Pan Bóg każdego dnia daje człowiekowi konkretne znaki, które niestety łatwo przeoczyć. – Często zasłania nam je nasz własny grzech. Dlatego praktyka rachunku sumienia jest tak bardzo ważna. W czasie tego weekendu chcemy poznawać, czym jest rachunek sumienia, jakie warunki trzeba spełnić, by dobrze go przeżyć, co pozwala nam zobaczyć i do czego powinien doprowadzić – dodał kapłan.

Uczestnicy starali się znaleźć odpowiedzi na pytania podczas konferencji, pracy w grupach, a przede wszystkim w czasie, który został przeznaczony na modlitwę. Nie zabrakło osobistej medytacji w ciszy, spowiedzi świętej oraz Eucharystii. – Jest to dla mnie przede wszystkim spotkanie z Bogiem i otwarcie się na Jego wołanie. Mogę spotkać Go w drugim człowieku oraz podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie znajduję odpowiedzi na nurtujące pytania. Odnalezienie właściwej drogi życiowej nie należy do najprostszych zadań, ale gdy powierzę się Panu Bogu i będę trwał na modlitwie, to z pewnością będę w stanie odkryć skryte pragnienie mego serca – powiedział Michał Czyż z parafii NMP Królowej Polski w Nakle nad Notecią.

W organizację spotkań młodzieży męskiej są zaangażowani alumni seminarium. – Pomoc w organizacji tego czasu jest dla mnie szczególnym doświadczeniem, ponieważ jeszcze dwa lata temu sam w nich uczestniczyłem jako uczeń technikum. Widzę po sobie, jak tego typu rekolekcje wiele mi dały – potrafiłem rozeznać swoje powołanie i w nim się utwierdzić – zakończył kleryk Piotr Pilarski.