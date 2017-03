Caritas Diecezji Siedleckiej: trwa akcja „Kilometry Dobra 2017”

Do 4 czerwca potrwa międzynarodowa kampania dobroczynna „Kilometry Dobra 2017”, w którą już po raz trzeci włączyła się Caritas Diecezji Siedleckiej. Organizacja zbiera środki na leczenie i rehabilitację siedmiorga chorych dzieci. Jest to dla nich szansa na powrót do normalnego życia. Caritas z tej okazji przeprowadza specjalny konkurs dla szkół z atrakcyjnymi nagrodami.

„Kilometry Dobra” zawdzięczają swoją nazwę monetom, które w trakcje finału układane są w Polsce w ciągi jednozłotówek. Towarzyszy temu chęć pobicia rekordu Guinnessa, należącego do austriackiej organizacji BG/BORG Kirchdorf an der Krems, która 9 grudnia 2011 roku ułożyła ciąg o długości 75,24 km składający się z 4,5 mln jednocentówek euro. Jednak nadrzędnym celem jest szerzenie dobra.

Akcję można wspomóc poprzez przekazanie dowolnej kwoty na konto Caritas Diecezji Siedleckiej z dopiskiem „KILOMETRY DOBRA” (Bank Spółdzielczy o/Siedlce 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010) oraz poprzez platformę na stronie internetowej www.kilometrydobra.pl, gdzie można poznać historie dzieci i obserwować rezultaty zbiórki. Ambasadorem kampanii w siedleckiej Caritas został Jacek Kobyliński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach.

– Kampania rozwija się z roku na rok. W zeszłym roku zebraliśmy 43,5 tys. zł na program stypendialny dla dzieci i młodzieży „Skrzydła”. W tym roku gromadzimy środki na leczenie i rehabilitację siedmiorga dzieci. Głęboko wierzymy, że wynik końcowy co najmniej potroimy, by przybliżyć ich do zdrowia. Pomóc może każdy! – mówi Ilona Trojnar, dyrektor programowy CDS.

Organizacja zachęca też szkoły i przedszkola do wzięcia udziału w konkursie na zebranie jak największej sumy pieniędzy w przeliczeniu na jednego ucznia. Do zdobycia każdorazowo podczas dwóch etapów miesięcznych (na koniec kwietnia i maja) jest kwota 1 tys. zł oraz 5 tys. zł na koniec kampanii. Nagrodę sama wybiera wygrana szkoła. Chęć udziału w konkursie można zgłaszać na e-mail: kilometrydobra@caritas.pl do Małgorzaty Strzelec, opiekuna Szkolnych Kół Caritas w Białej Podlaskiej lub centrali Caritas Diecezji Siedleckiej (tel. 25 640 71 30).

Finał kampanii odbędzie się w niedzielę 4 czerwca, podczas pikniku rodzinnego, połączonego z Marszem dla Życia i Rodziny na terenach zielonych obok Amfiteatru przy ul. Wiszniewskiego w Siedlcach.