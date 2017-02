„Chata” w kinach od 10 marca

To poruszająca opowieść o niezwykłej podróży, która pozwala zrozpaczonemu ojcu na nowo odnaleźć sens życia i odkryć ostateczną prawdę o miłości, stracie i przebaczeniu. Premiera 10 marca!

Film „Chata” powstał na podstawie światowego bestsellera o tym samym tytule. Książka sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy w kilkudziesięciu krajach świata, także w Polsce. „Chata” to piękna historia o tym, jak Bóg przychodzi do nas w naszych smutkach, do nas uwięzionych we własnych rozczarowaniach, zdradzonych przez własne wyobrażenia. Nigdy nie zostawia nas tam, gdzie nas znajduje, jeśli się przy tym nie upieramy. „Chata” to uprzejme zaproszenie w podróż do samego serca Boga.

Mack jest szczęśliwym mężem i ojcem trojga wspaniałych dzieci. Pew­nego dnia jego rodzinę dotyka tragedia. Najmłodsza córka Missy zo­staje porwana. Wszelkie dowody wskazują na morderstwo, choć ciała nie udaje się odnaleźć. Mack popada w coraz głębszą rozpacz, która powoli oddziela go od świata i rodziny. Kilka lat po tragedii otrzymuje tajemniczy list z zaproszeniem do leśnej chaty, w której rozegrał się dramat Missy. List wydaje się pochodzić od samego Boga. Pełen wąt­pliwości i obaw Mack decyduje się na spotkanie z nieznanym, które okaże się być niezwykłym doświadczeniem pozwalającym zrozumieć sens rodzinnej tragedii i zupełnie inaczej spojrzeć na życie i świat. „Chata” to piękna historia o tym, jak Bóg przychodzi do nas w naszych smutkach, do nas uwięzionych we własnych rozczarowaniach, zdradzonych przez własne wyobrażenia. Nigdy nie zostawia nas tam, gdzie nas znajduje, jeśli się przy tym nie upieramy. „Chata” to uprzejme zaproszenie w podróż do samego serca Boga.

Twórcy o filmie (fragment z presbooka)

William Paul Young, autor bestsellerowej powieści, na podstawie której powstał film Stuarta Hazeldine’a, wyjaśnia metaforę „chaty”: „Chata symbolizuje wewnętrzną przestrzeń pełną zniszczeń, dom, który buduje sobie w środku każdy człowiek, który nie otrzymał w odpowiedniej chwili pomocy z zewnątrz”, objaśnia pisarz. „To miejsce, w którym składujemy wszystkie nasze nałogi i chowamy wstydliwe sekrety, mając nadzieję, że nigdy nie wyjdą one już na światło dzienne. Nie chcemy tam nikogo, bowiem wydaje nam się, że po wejściu do naszej chaty taka osoba z miejsca by nas znienawidziła. Bo sami siebie nienawidzimy. Uleczyć można się jedynie poprzez powracanie do miejsc, w których w jakiś sposób zostaliśmy złamani, skrzywdzeni – nie można ich ignorować lub udawać, że nie istnieją. W pewnym momencie to się na każdym zemści”.

Reżyser: Stuart Hazeldine

Produkcja: USA 2017 r.

Dystrybutor: Monolit Films

Gatunek: Dramat

Premiera kinowa: 10 marca

Obsada: Sam Worthington („Everest”, „Avatar”, „Terminator – ocalenie”, „Starcie tytanów”), Octavia Spencer – laureatka OSCARA („Służące”, „Snowpiercer: Arka przyszłości”, „Zbuntowana: seria Niezgodna”), Radha Mitchell („Marzyciel”, „Londyn w ogniu”, „Melinda i Melinda”, „Surogaci”).