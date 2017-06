Ciało Jana XXIII powróci na kilka dni w rodzinne strony

Urna z ciałem św. Jana XXIII powróci na kilka dni w jego rodzinne strony, do Bergamo na północy Włoch. Zawita też do miejscowości Sotto il Monte, gdzie przyszły papież przyszedł na świat.

„To dla nas wielka radość i wyjątkowa łaska” – powiedział tamtejszy biskup Francesco Beschi. Przypomniał też słowa świętego, napisane do swojej rodziny: „Kiedy wyszedłem z domu przeczytałem dużo książek i nauczyłem się wielu rzeczy, których nie mogliście mnie nauczyć. Ale to, co otrzymałem od was, jest ciągle najcenniejsze i najważniejsze”. Bp Beschi dodał, że Jan XXIII nauczył się swych rodzinnych stronach patrzenia w przyszłość z optymizmem i przyjmowania człowieka z szacunkiem i ufnością, a potem już jako papież zaniósł to całemu światu.

Szczegóły peregrynacji nie są jeszcze znane. Wstępnie przypuszcza się, że odbędzie się ona w przyszłym roku.