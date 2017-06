Cicha obecność Benedykta XVI w Kościele

Cichą i miłą wielu wiernym nazwał aktualną obecność w Kościele Benedykta XVI jego osobisty sekretarz arcybiskup Georg Gänswein. Prefekt Domu Papieskiego wziął udział w prezentacji kolejnej książki poświęconej papieżowi seniorowi. Jest nią wydany przez włoską Edycję Paulińską album „Benedykt XVI, obrazy całego życia”, którego promocja odbyła się w jednej z sal Izby Deputowanych włoskiego parlamentu.

Cytując Cycerona abp Gänswein powiedział, że Joseph Ratzinger „nie mówiąc mówi” i ujawnił, że „co wieczór wychodzimy na przechadzkę, by odmówić różaniec w Grocie Matki Bożej z Lourdes [na terenie Ogrodów Watykańskich – przyp. KAI]. Myślę, że rytuał ten jest symbolem obecności papieża seniora, symbolem jego woli, ażeby się modlić i pomagać w ten sposób i przygotowywać na to, o czym pisał wielokrotnie”.

Pontyfikat Benedykta XVI przybliżył obecnym były dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej włoski jezuita ks. Federico Lombardi. Przypomniał jako szczególnie znaczący jego list do biskupów Kościoła katolickiego, napisany podczas zamieszania, jakie wywołało cofnięcie ekskomuniki nałożonej na lefebrystów. Postać samego papieża, zauważył ks. Lombardi, „postawiona została pod znakiem zapytania, zarówno w niektórych kręgach Kościoła, jaki i przez opinię publiczną”. Reakcję na to Benedykta XVI włoski jezuita określił jako bardzo energiczną, co było podyktowane jego największą troską, jaką było „doprowadzenie ludzi do Boga”. Wyrazem tego, dodał ks. Lombardi, było też ogłoszenie Roku Wiary, poświęconego odkryciu na nowo centralnego miejsca wiary.

Podkreślił na koniec wagę, jaką papież senior przywiązywał do związków wiary z rozumem, mówiąc, że „w rozumie widział broń przeciwko przemocy usprawiedliwianej przez religię”.