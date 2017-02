Ciechanów: wprowadzenie relikwii św. Matki Teresy do kaplicy szpitalnej

Wprowadzenie relikwii św. Matki Teresy do kaplicy Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, odbyło się dziś w Ciechanowie. „Święta Matka Teresa z Kalkuty troszczyła się o umierających, opuszczonych, ubogich, pomagała im w wymiarze materialnym i duchowym” – mówił bp Piotr Libera. W przeddzień Światowego Dnia Chorych odwiedził także Oddział Paliatywno-Hospicyjny i Oddział Noworodków w tej placówce szpitalnej.

Bp Piotr Libera przewodniczył Mszy św. w kaplicy szpitalnej, noszącej imię św. Matki Teresy z Kalkuty, w intencji chorych, ich rodzin i pracowników Służby Zdrowia.

W homilii biskup stwierdził, że cierpienie jest nieodłącznym elementem życia. Jednak to nie Bóg zesłał cierpienia na człowieka, ale sam człowiek sprowadził je na siebie, wchodząc na drogę nieposłuszeństwa wobec Boga. Pan Bóg nie chce, aby człowiek chorował, bo cierpienie i śmierć to nie Jego pomysł. Jezus, gdy chodził po ziemi – nieustannie uzdrawiał.

„Pan Bóg nie jest dla człowieka źródłem cierpienia, ale raczej prawdziwym ratunkiem w cierpieniu fizycznym i duchowym. W chwilach, kiedy doświadczamy jakichkolwiek cierpień i trudności, zawsze możemy zwrócić się do Jezusa, przyjść i prosić Go o pomoc. Zawsze możemy oddać Mu to wszystko, z czym sami sobie nie radzimy” – mówił biskup płocki.

Dodał, że w Ewangelii jest też mowa o tych, którzy troszczyli się o chorych. Bez tych osób chorzy nie mogliby spotkać Boskiego Lekarza i nie zostaliby uzdrowieni. Taką rolę przez całe lata swojej posługi pełniła święta Matka Teresa z Kalkuty: troszczyła się o umierających, opuszczonych, ubogich, pomagała im w wymiarze materialnym i duchowym.

Podczas Mszy św. bp Libera przekazał także do kaplicy relikwie św. Matki Teresy z Kalkuty pierwszego stopnia. Poza tym ks. Jarosław Mokrzanowski, sekretarz biskupa płockiego, odczytał dekret nadający kaplicy imię tej Świętej.

W czasie pobytu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie bp Libera spotkał się także z chorymi na Oddziale Paliatywno-Hospicyjnym oraz odwiedził Oddział Noworodków.

W wydarzeniu uczestniczył m.in. dyrektor szpitala Andrzej Kamasa, wicemarszałek województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, proboszcz miejscowej parafii ks. Adam Gnyp. Spotkanie współorganizował ks. Maciej Szostak, kapelan szpitala.

Matka Teresa, Założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości, której relikwie wprowadzono dziś do kaplicy ciechanowieckiego szpitala, urodziła się 26 sierpnia 1910 w rodzinie albańskiej w Skopje. Większą część swego życia spędziła w Indiach. Wcześniej, mając 18 lat, wstąpiła do irlandzkiego zgromadzenia sióstr loretanek, które wysłało ją niebawem do Indii i tam, w Kalkucie, w 1946 r., założyła Zgromadzenie Misjonarek Miłości, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1950 i obecne dzisiaj na całym świecie.

Zawsze troszczyła się o najuboższych, opuszczonych i najbardziej potrzebujących, za co w 1979 otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Była też wielką obrończynią życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Zmarła w opinii świętości 5 września 1997 w domu macierzystym swego zgromadzenia w Kalkucie.

Wobec szerokiego zasięgu jej dzieła i powszechnego przekonania o jej świętości Jan Paweł II zezwolił na rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego już w dwa lata po jej śmierci, a więc przed upływem wymaganych 5 lat. 19 października 2003 osobiście ogłosił ją błogosławioną na placu św. Piotra w Rzymie.

5 września 2016 roku papież Franciszek ogłosił Matkę Teresę świętą.