Cieszyn: ruszyły ekumeniczne II Dni Kultury Chrześcijańskiej

Od modlitwy i koncertu w monumentalnym Kościele Jezusowym, największej świątyni luterańskiej w Polsce, rozpoczęły się Dni Kultury Chrześcijańskiej w Cieszynie. W ciągu czterech dni (18-21 maja) tej ekumenicznej imprezy pod hasłem „Jezus – Droga, Prawda, Życie” w przygranicznym mieście nad Olzą wystąpią na koncertach znani artyści, którzy dzielić się będą świadectwem swej wiary.

Ks. Janusz Sikora, proboszcz ewangelickiej parafii, zauważył w rozmowie z KAI, że ambicją organizatorów wydarzenia jest nie tylko łączenie wyznawców różnych odłamów chrześcijaństwa, ale także spajanie całej społeczności przygranicznego miasta.

„Bez względu na to, czy ktoś się czuje Czechem czy Polakiem na Zaolziu, wszyscy są zaproszeni. Wszyscy mają szansę wziąć udział w tym, co tu się będzie działo przez najbliższe dni. Podstawą jest nasza wiara. Mimo podziałów na wyznania, wszyscy jesteśmy chrześcijanami, wszyscy wierzymy w tego samego Boga, w tego samego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który powiedział, że największym przykazaniem jest miłość – do ludzi i do Pana Boga” – dodał duchowny.

Proboszcz w trakcie koncertu, na który złożyły się organowe utwory w wykonaniu Pawła Gasia, występy Zespołu Dzwonków ze Skoczowa oraz Grupy Wokalnej „Credo” z Bładnic, zwrócił uwagę na znajdujące się w świątyni świeżo wyremontowane koncertowe organy, największe na Śląsku Cieszyńskim, posiadające 2,2 tys. piszczałek, w tym 20 z 1785 roku.

Jeden z organizatorów Dni Kultury Chrześcijańskiej, proboszcz cieszyńskiej parafii św. Marii Magdaleny, ks. Jacek Gracz wyraził radość, że coraz więcej wspólnot różnych wyznań włączyło się w przygotowanie wydarzenia.

„Rok temu startowaliśmy w bardzo skromnym gronie. Mam nadzieję, że będzie to kolejna otwarta furtka do sprawy ekumenii w mieście i rejonie. Jako organizatorzy nie narzucaliśmy muzycznych środków wyrazu. Dziś na nabożeństwie inaugurującym sporo jest klawiszy i pieśni chóralnej, ale inne koncerty obfitują w brzmienia gitarowe. Każdy wybierając swój sposób prezentacji kultury chrześcijańskiej, wpisał się w mozaiką uczniów Jezusa, którzy chcą budować kulturę współczesnego świata na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystusa” – powiedział KAI kapłan.

Podczas inauguracji głos zabrał m.in. burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura. Przypomniał, że potężny „kościół łaski”, którego wieża góruje nad miastem i jest widoczna niemal z każdego jego punktu, stanowi symboliczne miejsce na mapie całego regionu. „Jesteśmy przesiąknięci kulturą i czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale dobrze, że możemy oddychać powietrzem, bez którego nie możemy żyć, że możemy oddychać Panem Bogiem” – stwierdził, zachęcając do uczestniczenia w przygotowanych wydarzeniach.

Dni Kultury zainaugurował zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Adrian Korczago. Duchowny zaznaczył, że impreza dobrze wpisuje się w przeżywany obecnie przez Kościół luterański jubileusz 500-lecia Reformacji.

„Jednym z bardziej znaczących kanałów przekazu reformacyjnej myśli były pieśni i muzyka. Reformatorzy wcześnie zorientowali się, że zarówno pieśń, muzyka, jak i sztuka potrafią pobudzać nasze emocje, oddziaływać w sposób szczególny i niepowtarzalny. Dziś wiemy, że niezależnie od wyznania muzyka posiada niezwykłą siłę docierania do ludzkich serc. Muzyka, pieśń i sztuka nie znają granic. Nie wiedzą, co to wyznanie, co to narodowość, co to państwowe granice” – podkreślił biskup, życząc, by doznane wrażenia, emocje i wzruszenia kierowały do Tego, który mówi o sobie: „Ja Jestem Droga, Prawda i Życie”

Po nabożeństwie inauguracyjnym w Domu Narodowym odbył się wieczór uwielbieniowy z udziałem cieszyńskich wspólnot.

W ramach imprezy na cieszyńskim rynku zagrają i zaśpiewają m.in.: Holy Noiz, Gospel Joy, Natalia Niemen, David Fly, Escape, Tchnienie, Full Power Spirit, Mate.O, Pathlife oraz Dzień Dobry. Warsztaty tańca z flagami poprowadzi Dorota Herok, a śpiewu gospel uczyć będzie Gabi Gąsior. Zaplanowano także instalację malarską Damarisa Otremby – „Ostatnia Wieczerza”, projekcję multimedialną Małgorzaty Łuczyny „Godzina bez cienia” oraz wystawę fotografii pt. „25-lecie Ruchu Światło-Życie w diecezji bielsko-żywieckiej”.

Wieczornej Eucharystii na zakończenie, 21 maja, przewodniczyć będzie biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel, który objął honorowy patronat nad imprezą.

Organizatorem wydarzenia jest Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” przy współpracy z parafią św. Marii Magdaleny w Cieszynie, parafią ewangelicko-augsburską w Cieszynie i zborem „Elim” Kościoła zielonoświątkowego. Jako współorganizator wymieniana jest także formacja Escape – „grupa młodych ludzi w rożnym wieku, z różnych stron, których motywacją do tworzenia dobrych rzeczy jest miłość do Boga”.