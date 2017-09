Co Matka Boża powiedziała do kapłanów w Gietrzwałdzie?

W Gietrzwałdzie odbyło się w czwartek spotkanie formacyjne duchowieństwa archidiecezji warmińskiej. Podczas dnia skupienia metropolita warmiński abp Józef Górzyński przypomniał kapłanom, że podczas objawień Matka Boża postawiła przed duchownymi konkretne zobowiązania.

Arcybiskup przypomniał, ze dokładnie 140 lat temu, 7 września 1877 r. Matka Boża na pytanie wizjonerek Barbary Samulowskiej i Justyny Szafryńskiej o to, czego Maryja życzy sobie od księży, odpowiedziała: „Kapłani powinni gorliwie modlić się do Najświętszej Panny, wtedy ona zawsze będzie przy nich”.

– To zaproszenie dla nas, kapłanów. Jednak Matka Boża mówi więcej. Na niektóre pytania dziewczynek nie daje konkretnych odpowiedzi, ale odsyła je do kapłanów. To znaczy, że my mamy odpowiedzi na pytania ludu Bożego. To zobowiązanie musimy podejmować z wielką rozwagą. Chcemy dobrze zrozumieć te słowa, głęboko je przeżyć, doświadczyć spotkania z Matką Najświętszą, byśmy naszą posługę wypełniali jak najlepiej – mówił abp Górzyński.

Podczas Mszy św. w gietrzwałdzkiej bazylice metropolita podkreślił znaczenie kapłaństwa służebnego. – Nasza posługa dokonuje się wyłącznie mocą Chrystusa i w imię Chrystusa. Maryja w Gietrzwałdzie przypomina naukę swojego Syna. Tym zresztą weryfikuje się prawdziwość objawień: nie wnoszą one nic nowego, lecz są przypomnieniem tego, co znajduje się już w Ewangelii i nauce Kościoła, choć bywa czasami niedostrzeżone – tłumaczył abp Górzyński.

Modlitewne spotkania kapłanów wpisuje się w obchody 140. rocznicy objawień Maryi w Gietrzwałdzie i 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w niedzielę, 10 września. Uroczystej Mszy św. na Błoniach Gietrzwałdzkich przewodniczyć będzie prymas Polski abp Wojciech Polak. Liturgię poprzedzi procesja z Cudownym Obrazem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej z pobliskiej bazyliki.

Transmisję z uroczystości przeprowadzą TV Trwam, TVP Info, Radio Maryja, Radio Plus oraz Polskie Radio Olsztyn.