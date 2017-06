Cudowne obrazy wracają do odzyskanych świątyń

W ostatnim czasie na Ukrainie dynamicznie odradzają się miejsca kultu maryjnego, które w okresie prześladowania Kościoła w Związku Radzieckim zostały zamknięte i zrujnowane. Do wielu odbudowanych w ciągu ostatnich 25 lat świątyń powracają wizerunki, które były tam czczone od pokoleń.

Symbolicznego znaczenia nabiera przekazanie do Czerwonogradu w archidiecezji lwowskiej wizerunku Matki Bożej, jaki przez wieki czczony był w Bełzie. To z tej miejscowości z ikoną Czarnej Madonny wyruszył w 1382 roku w kierunku Śląska książę opolski Władysław, aby ostatecznie znalazła ona swoje miejsce na jasnogórskim wzgórzu. W Bełzie do roku 1951, była obecna ikona Matki Bożej Bełzkiej, bliźniaczo podobna do Obrazu Jasnogórskiego. Jego kopię przekazano 14 czerwca na Jasnej Górze podczas wieczornego apelu, któremu przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, do parafii w Czerwonogradzie, dawnym Krystynopolu.

Zapowiadając to wydarzenie tamtejszy proboszcz ks. Mikołaj Leskiw powiedział: „Z okazji jubileuszu 300. rocznicy koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, znanej na tych nadbużańskich terenach jako Matka Boska Bełzka, nastąpi przekazanie kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej”. Wyjaśnił, że dziś Bełz leży na terenie parafii czerwonogradzkiej, dlatego metropolita lwowski pragnie, „aby Matka Boska była obecna w naszej katolickiej parafii i żeby opiekowała się nadal tym regionem, naszym miastem i tą parafią”.

Przywrócenia rangi sanktuarium doczekała się też w maju br. parafia w Janowie, dziś w Iwanofrankowsku koło Lwowa. Oryginał cudownego obrazu po II wojnie św. trafił do Prochowic w diecezji legnickiej. W tym roku Maryja powróciła także do Nawarii koło Lwowa. Kopię obrazu MB Nawaryjskiej, który od 1946 roku znalazł schronienie w parafii Uraz koło Wrocławia, ufundowali dla nawaryjskiego kościoła mieszkańcy tej dolnośląskiej parafii.