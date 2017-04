Czad: bp Jeż z wizytą u kleryków

O powołania, diecezję, polskie rodziny pytali biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, klerycy z seminarium w miejscowości Bakara pod Ndżameną. Pobyt w tamtejszym seminarium był kolejnym elementem wizyty tarnowskiej delegacji.

Uczelnia prowadzona jest dla ośmiu diecezji w Czadzie. Kształci się tam 49 alumnów. Wszyscy są Czadyjczykami oprócz jednego Kameruńczyka. Są to klerycy tzw. drugiego cyklu. Pierwszy cykl, o podobnej liczbie seminarzystów, dotyczący studium filozofii, zorganizowany został w mieście Sarh.

Obok rozmowy była także wspólna modlitwa w kaplicy seminaryjnej. Znajduje się tam cenna pamiątka ofiarowana przez Jana Pawła II – to obraz Czarnej Madonny z Częstochowy.

Otwierając spotkanie rektor seminarium przedstawił działalność tej instytucji, zaznaczając, że w karty historii kadry profesorskiej zapisało się trzech polskich kapłanów. Podczas spotkania bp Andrzej Jeż scharakteryzował diecezję tarnowską oraz seminarium duchowne, a później odpowiadał na pytania seminarzystów.

„Najwięcej zdziwienia wywołała informacja, że diecezja tarnowska ma ponad 1500 księży i ponad 450 parafii. Nie dziwi jednak ta reakcja, gdy się pomyśli, że przeciętnie jedna diecezja w Czadzie cieszy się kilkunastoma księżmi (jest ich nieraz tylko kilku) pracującymi w kilkunastu parafiach” – mówi ks. Krzysztof Czermak, który przebywa w Czadzie.

Seminarium jest prowadzone przez siedmiu czadyjskich księży, którzy swoją formację intelektualną zdobyli w Europie, zwłaszcza w Rzymie.

Spotkanie w seminarium było okazją do modlitwy przy grobie pochowanego tam, a zamarłego przed trzema laty abpa Mathiasa Ngarteri, pierwszego rodzimego biskupa, który wielokrotnie odwiedzał diecezję tarnowską.

We wtorek delegacja tarnowska wraz z misjonarzami udała się do Bousso oddalonego 300 km od stolicy Czadu, gdzie proboszczem jest tarnowski misjonarz ks. Piotr Skraba. W drodze do Bousso przewidziane są odwiedziny w Baili, gdzie proboszczem jest ks. Edward Ryfa. Jest to kapłan rzeszowski od 21 lat pracujący w Czadzie.