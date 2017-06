Czas budzenia sumień – narodowa modlitwa o trzeźwość

Na Jasnej Górze zakończyła się dwudniowa narodowa modlitwa o trzeźwość pod hasłem ‚Wolni w Chrystusie’. Wydarzenie zgromadziło m.in. osoby uzależnione od alkoholu, ich rodziny, terapeutów i duszpasterzy trzeźwości. Bp Tadeusz Bronakowski przewodniczący KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości zaapelował do władz kościelnych, państwowych i samorządowych o zjednoczenie wysiłków na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia.

Pielgrzymka połączona z nocnym czuwaniem była czasem ekspiacji za grzechy pijaństwa i modlitwy o odnowienie ducha trzeźwości w narodzie i stanowiła modlitewną część odbywającego się w tym roku Narodowego Kongresu Trzeźwości. Przybyli także przedstawiciele Polonii.

Spotkanie rozpoczęło się od świadectw wyzwolenia i uzdrowienia oraz prezentacji dzieł trzeźwościowych. O tym jak kochać osoby uzależnione, by odzyskały wolność mówił w sobotni wieczór ks. dr Marek Dziewiecki. Z kolei w niedzielę rano została odprawiona droga krzyżowa, po której uczestnicy wysłuchali kolejnych konferencji.

W sobotę Mszę św. celebrował bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

W homilii apelował o odważne budowanie w naszym kraju mody na trzeźwość i abstynencję. Przewodniczący KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości zwrócił uwagę na paradoks współczesnego świata, który gloryfikując wolność, stał się jednocześnie miejscem niespotykanego w dziejach duchowego zniewolenia.

– Dzisiaj niemal z każdego ekranu, z każdego głośnika, z każdej zapisanej strony płynie przesłanie o nieograniczonej wolności, także wolności od Boga i wiary, prawa naturalnego, wolności od więzów rodzinnych i narodowych, wolności od norm społecznych i tradycji, a jednocześnie niemal każdy kolejny raport badający stan naszych społeczeństw brzmi alarmująco: rośnie liczba zniewolonych przez nałogi, rośnie liczba zniewolonych przez Internet i aplikacje komputerowe, rośnie liczba zniewolonych prze choroby na tle nerwicowym, rośnie liczba zniewolonych zakupoholizmem czy pracoholizmem – ubolewał kaznodzieja.

Podkreślił, ze dziś potrzeba ludzi odważnych, którzy potrafią dostrzec prawdę, że bez trzeźwości tracimy nie tylko moralnie i duchowo, nie tylko tracimy zdrowie i życie tysięcy Polaków, spokój tysięcy rodzin, ale tracimy też miliardy złotych, które wydajemy na pokrywanie szkód nadużywania alkoholu. – Nie ma czasu na strach, nie ma czasu na odwracanie wzroku! Wolność jest owocem odwagi! Kościół, Polska, nasi bliźni potrzebują naszej odwagi. Trzeźwość i abstynencja musza stać się modne – apelował biskup.

Z kolei w wywiadzie dla KAI bp Bronakowski zwrócił uwagę na ogromną rolę mediów w propagowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia, „bo w statystykach tego problemu nie oddamy; cierpienia, przegranych szans, zmarnowanego życia, przemocy w rodzinach”. Za bł. Bronisławem Markiewiczem hierarcha powtórzył, że zdrajcą wiary i narodu jest ten, kto dzieci i młodzież chce wychowywać ze szklanką piwa czy lampką wina w ręku.

– My nie walczymy o prohibicję – wyjaśniał dalej bp Bronakowski działania Apostolatu Trzeźwości – my walczymy o wolność człowieka, jego godność. Jeżeli ktoś chce w wolności, godnie przeżyć swoje życie, musi być człowiekiem trzeźwym, nie zawsze i niekoniecznie abstynentem, ale trzeźwym zawsze i wszędzie. Trzeźwym to znaczy sięgającym po alkohol bardzo rzadko i w naprawdę małych ilościach – mówił biskup.

Po Apelu Jasnogórskim uczestnicy pielgrzymki i pozostali na całonocnym czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem, podczas którego modlono się o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa oraz innych uzależnień, a także jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa.

Centralnym punktem narodowej modlitwy o trzeźwość była Msza św. odprawiona w niedzielę, 18 czerwca. Eucharystii przewodniczył metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak. W homilii Prymas Polski mówił o konieczności mobilizacji całego społeczeństwa do działań trzeźwościowych.

Podkreślał, że dziś „trzeba obudzić sumienia, aby zdawać sobie sprawę, jak wielka jest nasza odpowiedzialność za życie własne i rodziny, za życie Narodu i Kościoła”.

Za Prymasem Wyszyńskim podkreślał, że trzeba obudzić sumienia wszystkich, abyśmy nie oglądali się na tych, którzy dają nam zły przykład, lecz sami zobowiązali się do trzeźwości. – Trzeba obudzić sumienia, aby zdawać sobie sprawę, jak wielka jest nasza odpowiedzialność za życie własne i rodziny, za życie Narodu i Kościoła – przypomniał abp Polak.

Prymas podkreślił, że „trzeba obudzić i nasze sumienia, abyśmy z odwagą pokazywali innym przekonujące i piękne świadectwo życia w prawdzie i wolności, w miłości i trzeźwości, życie otwarte, twórcze i zaangażowane, wolne od lęku i niepewności”. Abp Polak przypominał, że fundamentem kultury trzeźwości jest życie „otwarte na Boga i na drugiego człowieka”. – Ona nie wyrośnie na glebie, z której nic nie da się wydobyć – przekonywał abp Polak.

Krzysztof na pielgrzymkę przyjechał z żoną, pochodzą z okolic Lublina. – Przyjechaliśmy, by odnaleźć sens naszego życia, bo się pogubiliśmy. Żona pana Krzysztofa ceni sobie wysłuchane konferencje – Pochodzimy z małej miejscowości, nie zawsze u nas jest rozwinięta taka pomoc czy doradztwo związane z uzależnieniami – wyjaśniła uczestniczka pielgrzymki.

Wierni ze Skawic w arch. krakowskiej zauważyli, ze potrzeba takiej modlitwy, bo problemów w społeczeństwie związanych z alkoholem przybywa, a sięgają po niego nawet dzieci. – Naród upadnie, jeżeli będzie nietrzeźwy – ubolewała jedna z uczestniczek. Marzena ze Szczecina przyjechała by modlić się za uzależnionego syna. – Dotrzeć do takiego człowieka jest bardzo trudno. Przekonałam się, że po ludzku to już nic nie da się zrobić, to już tylko Pan Bóg może coś zrobić, stąd moja obecność tutaj – wyznała matka uzależnionego od narkotyków i alkoholu.

Podczas zjazdu osobom indywidualnym, a także różnym instytucjom wręczono Statuetki Świętego Jana Chrzciciela, jako wyraz uznania za wkład w promowanie idei Apostolstwa Trzeźwości. Wśród nagrodzonych mediów znalazła się także rozgłośnia jasnogórska. Radio Jasna Góra otrzymało statuetkę „za nadzwyczajną troskę o trzeźwość narodu”.

Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę to modlitewny etap Narodowego Kongresu Trzeźwości. Jego studyjna część odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 21-23 września. Tam zostanie przedstawiony Narodowy Program Walki z Alkoholizmem. Jego głównym założeniem jest współpraca rodzin, Kościoła i Państwa. 9 marca Sejm podjął w specjalnej uchwale wezwanie do „zwiększenia troski o trzeźwość Narodu”, które skierowano do rządu samorządów, Kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.

23 września na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się Spotkanie Świadków Wolności promujące życie w wolności od nałogów.

W różnych miejscach Polski organizowane są tzw. stacje kongresowe, czyli wydarzenia integrujące wspólnoty parafialne i diecezjalne na rzecz trzeźwości.

Zwieńczeniem tegorocznych działań Kościoła na rzecz trzeźwości będą uroczyste modlitwy w polskich kościołach. Zaplanowano je na 24 września. Tego dnia w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie przy grobie Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza złożone zostaną jako wotum Postanowienia Kongresowe.

Hasło Kongresu brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2014 roku dowiódł, że na świecie rośnie spożycie alkoholu. Wszystko przez to, że stał się on łatwo dostępny i tani. Co więcej, po napoje wysokoprocentowe coraz częściej sięgają kobiety i młodzież.

W wielu krajach należących do OECD, międzynarodowej organizacji skupiającej 34 państwa z prężnie rozwijającą się gospodarką, roczne spożycie alkoholu przekracza 10 litrów na jedną osobę. W naszym kraju to 10,2 l na głowę.

Natomiast według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce uzależnionych od alkoholu jest około osiemset tysięcy osób, a w sposób szkodliwy pije trzy miliony osób.