Częstochowa: alumni niższego seminarium rozpoczęli rok szkolny

„Bóg w Osobie Chrystusa stał się Bogiem bliskim. To Bóg działa w naszej codzienności” – mówił abp Wacław Depo w czwartek, 7 września, w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Metropolita częstochowski uczestniczył w inauguracji nowego roku szkolnego.

W homilii abp Depo wyjaśnił znaczenie liturgicznego pozdrowienia „Pan z Wami”. Wskazał, że oznacza ono, że Bóg nas uprzedza, że jest zawsze pierwszy w porządku miłości, a my na tę miłość mamy odpowiedzieć.

Abp Depo podkreślił, że „zawsze kiedy pochylamy się nad słowem Bożym, to zaskakuje nas jego żywotność”. Odnosząc się do tekstu Ewangelii metropolita częstochowski podkreślił, że „obecność Jezusa zapewnia apostołom owocność ich pracy”. Wskazał, że „poznać siebie samego jest wielką tajemnicą, a cóż dopiero poznać plan Boga”.

Arcybiskup przypomniał alumnom jak ważne jest „podtrzymanie więzi z Bogiem, poza którym życie jest puste i nie przynosi owocu”.

„Piotr dostrzega swoją ludzką ograniczoność. Jest to równocześnie oddaniem prymatu Bogu, który w Osobie Chrystusa stał się Bogiem bliskim. To Bóg działa w naszej codzienności” – kontynuował arcybiskup. Zaznaczył, że „w życiu uczniów Chrystusa, pomimo ciemności wiary, która powróci w Ogrójcu, na dziedzińcu przy pałacu Kajfasza i na Golgocie poprzez samotność Maryi i Jana pod krzyżem, to blask wiary w Chrystusa doprowadzi do zwycięstwa nad ludzką słabością i grzechem, a także nad śmiercią”.

Na zakończenie Mszy św. metropolita częstochowski udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Wacława.

Po Mszy św. odbyło się ślubowanie nowych dziewięciu alumnów rozpoczynających pierwszy rok nauki w seminarium.

Ks. Jerzy Bielecki, rektor seminarium, nawiązując do hasła nowego roku pracy seminarium: „Młodzież, wiara, powołanie” podkreślił, że „chodzi o to, by towarzyszyć młodym w ich egzystencjalnej drodze do dojrzałości, aby poprzez proces rozeznania mogli odkryć swój projekt życiowy i realizować go z radością, otwierając się na spotkanie z Bogiem i ludźmi oraz aktywnie uczestnicząc w budowaniu Kościoła i społeczeństwa”.

„Pogłębienie wiary jest wymogiem chwili. Niższe seminarium jest miejscem właściwym, chociaż niekoniecznym, gdzie dokonuje się ten proces wejścia na osobistą i niepowtarzalna drogę życia” – kontynuował ks. Bielecki. „Niższe Seminarium w Częstochowie to żywotny problem leżący w samym sercu Kościoła częstochowskiego. Ten problem musi znaleźć się w centrum miłości każdego chrześcijanina” – podkreślił.

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie powstało l września 1951 r. Jego założycielem był biskup częstochowski Zdzisław Goliński. Zorganizowaniem szkoły zajął się ks. dr Bronisław Panek, pierwszy rektor Niższego Seminarium Duchownego. Od samego początku szkoła musiała zmagać się z władzami komunistycznymi PRL. Nowy etap nastąpił po 1989 r. Szkoła została wpisana do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Kuratora Oświaty w Częstochowie. Nastąpiła też rozbudowa gmachu seminarium.

W ciągu sześćdziesięciu sześciu lat istnienia Niższe Seminarium Duchowne miało ponad 1040 absolwentów z różnych części Polski, w tym ponad 360 przyjęło święcenia kapłańskie.