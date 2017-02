Częstochowa: bal karnawałowy Fundacji „Ufam Tobie” dla dzieci

Karnawał to w tradycji nie tylko polskiej czas hucznych zabaw i uroczystych bali. Mniejsze, bądź większe imprezy organizowane są przez przeróżne instytucje. W częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia do wspólnej zabawy zaprosili wszystkich najmłodszych członkowie Fundacji „Ufam Tobie” działającej przy parafii Miłosierdzia Bożego.

„Chcemy pokazać dzieciom, że także dobra zabawa jest wpisana w życie chrześcijanina i że nie ma żadnej sprzeczności między radosną imprezą, a życiem opartym na Bogu” – wyjaśniają organizatorzy. Okazji do rodzenia się wielu pozytywnych emocji było niemało. Zabawy integracyjne, konkursy taneczne czy tańce-połamańce cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystko to za sprawą animatorów z zaprzyjaźnionej z parafią Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II. Po kilkugodzinnym spotkaniu dzieci opuszczające salkę parafialną czyniły to niechętnie i jak podkreślały „chciałyby, żeby takie zabawy odbywały się w parafii w każdą sobotę”.

Dolina Miłosierdzia na mapie Częstochowy znana jest z tego, że inicjatyw stricte dziecięcych jest tam sporo. W każdą niedzielę odbywają się Msze św. rodzinne, w których uczestniczą osoby przyjeżdżające z miejscowości położonych nawet 30 km od miasta. Dodatkowo raz w miesiącu sprawowana jest Msza św. specjalnie dla przedszkolaków. Mają one nie tylko specjalną oprawę muzyczną, ale przede wszystkim interaktywne kazania i specyficzny klimat. „Mieszkamy spory kawałek od tej parafii, jednak to moje dzieci zdecydowały, że to właśnie tutaj przychodzimy na niedzielną Eucharystię” – powiedziała Monika, mama Zuzi, Ady i Grzesia.

Specjalnie z myślą o dzieciach w ciągu roku organizowana jest także m.in. tzw. tatowa sobota, czyli czerwcowa impreza rowerowa dla ojców i ich pociech połączona ze wspinaczką skałkową i paintballem, bal Wszystkich Świętych, spotkanie ze św. Mikołajem, górskie wyjazdy na ferie zimowe czy rodzinny festyn parafialny. W najbliższym czasie powołana zostanie do istnienia także Dziecięca Rada Parafialna. Pomysł powstania takowej inicjatywy pojawił się w trakcie tegorocznej wizyty kolędowej.

Dolina Miłosierdzia usytuowana jest u zachodnich podnóży Jasnej Góry. Miejsce słynące z wielu cudów posiada w głównym ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez artystę malarza Adolfa Hyłę z Krakowa (tego samego, który malował obraz znajdujący się w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach). Jest to pierwsza w skali świata parafia, której nadano takie wezwanie. Określenie „Dolina Miłosierdzia” nadał temu miejscu pierwszy biskup częstochowski bp Teodor Kubina.

Fundacja ufam Tobie została powołana do istnienia w dniu rozpoczęcia Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, czyli 8 grudnia 2015 r. Zamysłem założycieli było stworzenie instytucji, która jeszcze bardziej, niż tylko sama parafia, będzie wcielała w życie realizację uczynków miłosierdzia. Jest głównym zadaniem jest przede wszystkim podejmowanie działań zapobiegających wszelkim wykluczeniom społecznym. Ma ona na celu realizację zadań m.in. z dziedziny opieki i pomocy społecznej.