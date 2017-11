Częstochowa: na Jasnej Górze „Niedziela” i Krucjata Wyzwolenia Człowieka modliły się za Ojczyznę

„Chrystus wskazuje, że pokora ma ogromne znaczenie w życiu społecznym, narodowym i w relacjach między ludźmi” – mówił w homilii ks. Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, który 4 listopada w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył Mszy św. w intencji pracowników, redaktorów i dzieł Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, w intencji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz w intencji Ojczyzny.

Mszę św. koncelebrowali m. in. o. Mieczysław Polak – podprzeor Jasnej Góry, ks. Robert Grohs – moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w archidiecezji częstochowskiej i proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej. Na Mszy św. zgromadzili się m.in. pracownicy „Niedzieli” oraz członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Ks. Frukacz w homilii nawiązując do tekstu Ewangelii, podkreślił, że „Chrystus wskazuje, że pokora ma ogromne znaczenie w życiu społecznym, narodowym i w relacjach między ludźmi”. – To co burzy życie społeczne, to pycha, troska jedynie o własne pierwsze miejsca, o własne interesy i ciągła podejrzliwość – mówił ks. Frukacz.

– Nie bądźmy mistrzami podejrzeń, ale uczniami pokory – kontynuował ks. Frukacz.

Redaktor „Niedzieli” zaznaczył, że Eucharystia jest szkołą pokory. – Tu dokonuje się tajemnica Golgoty. To Jezus zajął ostatnie miejsce przez śmierć na krzyżu, wyniszczenie. Musimy uczyć się od Jezusa tej pokory. Ostatnie miejsce to garnięcie się do krzyża. To z krzyża jest wywyższenie. Zająć ostatnie miejsce to przylgnąć do krzyża, zjednoczyć się z Chrystusem ukrzyżowanym, wyniszczonym – przypomniał redaktor „Niedzieli”.

Kaznodzieja wskazał również na przykład św. Jana XXIII – papieża dobroci, dla którego pokora jako źródło pokoju serca miała ogromne znaczenie – Na kartach jego „Dziennika duszy”, niemal na każdej stronie tych duchowych zapisków jest odniesienie do pokory, jako bardzo ważnej cnoty życia chrześcijańskiego – wskazał ks. Frukacz.

– Pokory uczymy się od Serca Jezusa i od Niepokalanego Serca Maryi – zakończył ks. Frukacz.

Msze święte w intencji pracowników i czytelników katolickiego tygodnika „Niedziela” odbywają się na Jasnej Górze w każdą pierwszą sobotę miesiąca.