Częstochowa: ogólnopolskie sympozjum o życiu chrześcijańskim w łączności z Maryją Niepokalaną

„Rycerze Niepokalanej wezwani są do radykalizmu świętości” – mówił w homilii abp senior Stanisław Nowak, który 6 maja przewodniczył Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Częstochowie, w ramach ogólnopolskiego sympozjum naukowego nt. „Życie chrześcijańskie – w łączności z Maryją Niepokalaną”.

W homilii abp Nowak mówiąc o sensie kultu maryjnego ukazał wzór i przykład św. Maksymiliana Kolbe jako „człowieka, który wszystko robił dla Niepokalanej”. – Św. Maksymilian w całkowitym oddaniu Maryi widział ideał Rycerstwa Niepokalanej – mówił abp Nowak.

Sympozjum z okazji 300-lecia koronacji wizerunku Maryi Jasnogórskiej, 100-lecia objawień w Fatimie i 100-lecia istnienia Rycerstwa Niepokalanej zorganizowało Kleryckie Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej.

Podczas sympozjum, które w Auli im. św. Jana Pawła II zgromadziło Rycerzy Niepokalanej z archidiecezji częstochowskiej i z Polski, prelegenci przybliżyli m.in. realizację orędzia fatimskiego w codzienności chrześcijanina, implikacje teologiczno – pastoralne jasnogórskiej modlitwy jubileuszowej, aktualność duchowości, formacji i misji Rycerstwa Niepokalanej po 100 latach od powstania oraz miejsce pobożności maryjnej w Kościele.

Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (UKSW Warszawa) ukazał w świetle ideału Rycerstwa Niepokalanej oraz objawień Maryi w Fatimie znaczenie dla życia duchowego zawierzenia siebie Niepokalanej. – Jako znak konkretnego oddania Matce Bożej trzeba widzieć nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca – mówił ks. Kowalczyk.

Następnie o. dr Piotr Polek OSPPE (WSD Ojców Paulinów Kraków) przybliżył tematykę teologiczno – pastoralną jasnogórskiej modlitwy jubileuszowej.

Natomiast o. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv (UKSW – Kolbianum, Niepokalanów) wskazując na aktualność duchowości, formacji i misji Rycerstwa Niepokalanej po 100 latach od powstania pokazał św. Maksymiliana Kolbe jako wzór dla Rycerstwa Niepokalanej w naszych czasach. – Misja Rycerstwa Niepokalanej jest wciąż aktualna – podkreślił o. Kosmana i dodał, że „św. Maksymilian wypełnił także w Oświęcimiu”.

Z kolei ks. dr Łukasz Dyktyński (WSD Częstochowa) pytał czy przesłanie Maryi w objawieniach to nowa ewangelizacja i jakie jest miejsce pobożności maryjnej w Kościele. – Duchowość chrześcijańska to sposób przeżywania naszego kontaktu z Bogiem – mówił ks. Dyktyński i za teologiem Hansem Ursem von Batlhasarem podkreślił, że „duchowość maryjna to duchowość duchowości”.

„Duchowość chrześcijańska obejmuje całe życie człowieka. Ważna jest też obecność Maryi w życiu ochrzczonych” – stwierdził prelegent.

Ks. Dyktyński zaznaczył, że „z duchowości maryjnej wynika praktyka pobożności”, dodając równocześnie, że „objawienia prywatne nie posiadają charakteru nowej normy wiary”.

„Objawienia maryjne mogą wnosić nowe inspiracje do form pobożności, wchodzą w życie Kościoła. Dzięki objawieniom dogmaty żyją i prowadzą do duchowości. Objawienia maryjne budzą do wiary” – podsumował prelegent.

Podczas sympozjum życie i dzieło ks. kan. Krzysztofa Jeziorowskiego (1970-2014), wieloletniego asystenta Rycerstwa Niepokalanej w archidiecezji częstochowskiej przypomniał ks. mgr lic. Szymon Stępniak (NSD Częstochowa). – Ks. Krzysztof Jeziorowski był całym sercem oddany Bogu przez Maryję. Dla czci Niepokalanej organizował procesje różańcowe, które były także dziękczynieniem za pontyfikat Jana Pawła II – mówił ks. Stępniak.

„Ks. Krzysztof kochał Boga, żył dla Niego i żył dla Maryi. Był prawdziwym rycerzem Niepokalanej. Był gorliwym czcicielem św. Maksymiliana. Chciał na wzór św. Maksymiliana zdobyć świat dla Niepokalanej. To był kapłan pasyjny i maryjny” – kontynuował prelegent. Dodał, że „żył każdego dnia słowami św. Maksymiliana Kolbe: „Muszę być świętym jak największym”.

W trakcie sympozjum została również otwarta wystawa pt. „Św. Maksymilian Maria Kolbe i Jego dzieła”.

Patronat honorowy nad sympozjum objęli: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, abp senior Stanisław Nowak, bp Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki, o. Arnold Chrapkowski, generał zakonu ojców paulinów, Komisja Maryjna Konferencji Episkopatu Polski, Centrum Narodowe Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Pierwsze organizacyjne spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyło się 16 listopada 1991 r. W spotkaniu wzięli udział ówcześni klerycy: Rafał Pyzik, Janusz Rosłanowski, Józef Ogorzały, Robert Nemś, Mariusz Frukacz i Krzysztof Jeziorowski. Pierwszym prezesem seminaryjnego koła Rycerstwa Niepokalanej został wybrany na rok akademicki 1991/1992 kleryk Mariusz Frukacz.

Od samego początku klerycy angażowali się m.in. w pomoc przy Centrali Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie, wspierając swoją pracą m. in. sługę Bożego br. Innocentego Marię Wójcika, który dla kleryków częstochowskiego seminarium w tamtym czasie był opiekunem duchowym i przewodnikiem po życiu św. Maksymiliana Marii Kolbego.