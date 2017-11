Częstochowa: ukazała się biografia bp. Stanisława Czajki

„Mihi vivere Christus. Życie i działalność biskupa pomocniczego diecezji częstochowskiej Stanisława Czajki (1897-1965)” – to tytuł biografii, która ukazała nakładem Wydawnictwa Archidiecezji Częstochowskiej „Regina Poloniae”. Książka autorstwa proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Czarnożyłach została wydana w 120. rocznicę urodzin bp Czajki.

W swoim słowie do książki bp senior Antoni Długosz wspomina bp. Czajkę jako proboszcza swojej rodzinnej parafii pw. św. Zygmunta w Częstochowie. „Pierwsze kroki wtajemniczenia w słowa i czyny Jezusa przeżywam dzięki posłudze mojego proboszcza: bp Czajka przyjmuje moją pierwszą spowiedź. On przewodniczy mojej pierwszokomunijnej Eucharystii, On mnie bierzmuje, On udziela mi święceń subdiakonatu. Jako ministrant podziwiałem Jego ścisłą więź z Matką Boża” – napisał bp Długosz.

Ks. Marek Jelonek, w rozmowie z KAI podkreślił, że już w seminarium zainteresowała go postać bp. Czajki. – Tematem mojej pracy magisterskiej było życie i działalność biskupa. Jego postać towarzyszy mi w pewien sposób przez całe moje dotychczasowe życie w kapłaństwie – powiedział autor książki. Jak dodaje ks. Jelonek, aktualność życia i nauczania bp. Czajki wyraża się również w fakcie szerzenia przez niego orędzia fatimskiego. – Można też śmiało nazwać go „biskupem niezłomnym”. To jedna z najwspanialszych postaci Kościoła częstochowskiego – podkreślił.

W książce ukazane jest środowisko rodzinne bp. Stanisława Czajki, jego praca duszpasterska i działalność naukowa. Autor skupia się również na działalności wychowawczej i dydaktycznej bp. Czajki jako rektora częstochowskiego seminarium oraz jego działalności jako biskupa pomocniczego diecezji częstochowskiej . Lektura zawiera również przemówienie wygłoszone przez bp. Czajkę na szczycie Jasnej Góry 3 maja 1949 r., w którym biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej wskazuje na znaczenie duchowości maryjnej i wierności Prawu Bożemu w nowej rzeczywistości po II wojnie światowej.

Bp Stanisław Czajka przyszedł na świat 13 listopada 1897 r. we wsi Kamienna. W 1915 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 13 marca 1920 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza kujawsko-kaliskiego bp. Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego.

Biskup studiował także prawo kanoniczne w Krakowie i Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. oraz podróżował w celach naukowych, m.in. do Insbrucka i do Lowanium.Pełnił także funkcję generalnego sekretarza Związków Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Męskiej i Żeńskiej diecezji częstochowskiej oraz wykładał na KUL-u.W latach 1936-44 ks. Czajka był rektorem Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym Centurii Numidyjskiej i biskupem pomocniczym częstochowskim. Jako motto swojej posługi biskupiej przyjął słowa: „Mihi vivere Christus” (Dla mnie życie jest Chrystus). W swoim herbie biskupim umieścił krzyż z ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie. Był jedynym Polakiem mianowanym na biskupa podczas II wojny światowej. Sakrę przyjął 28 października 1944 r.

Bp Stanisław Czajka zmarł 4 lipca 1965 r. Na jego pogrzebie byli obecni m.in. kard. Stefan Wyszyński oraz abp Karol Wojtyła. Jego ciało spoczęło w krypcie bazyliki katedralnej w Częstochowie