Częstochowa: ulicami miasta przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

„Życia cud”, pod takim hasłem w niedzielę 21 maja przeszedł ulicami Częstochowy z bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny na Jasną Górę Marsz dla Życia i Rodziny.

Marsz rozpoczął się finałem akcji „Pielucha dla Malucha”, na placu przed archikatedrą Świętej Rodziny. Następnie Mszy św. w archikatedrze przewodniczył bp senior Antoni Długosz.

„Modlimy się dzisiaj o to, aby cywilizacja śmierci została pokonana przez cywilizację życia” – podkreślił na początku Mszy św. bp Długosz.

„Drogą Kościoła jest człowiek. To, co ludzie przeżywają na ziemi nie może być obojętne dla Kościoła, dlatego Kościół staje w obronie życia” – mówił bp Długosz.

Mszę św. z bp. Długoszem koncelebrował ks. prał. Dariusz Nowak, asystent Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.

Na Mszy św. zgromadzili się m.in. członkowie ruchów i stowarzyszeń prorodzinnych, osoby konsekrowane, parlamentarzyści: poseł Lidia Burzyńska, senator Artur Warzocha, rodziny, mieszkańcy Częstochowy. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła młodzież z diakonii muzycznej Ruchu Światło-Życie.

W homilii bp Długosz podkreślił, że „Polska, która przez chrzest przyjęty ponad 1050 lat temu weszła do rodziny Chrystusa i Kościoła podjęła przesłanie z Ewangelii i wierność Bożym przykazaniom”. – To, co Bóg daje nigdy się nie zmienia. Dlatego dzisiaj przypominamy piąte przykazanie Dekalogu „Nie zabijaj!”- podkreślił bp Długosz.

Hierarcha przypomniał, że „każdy z nas ma szanować własne życie i nie szkodzić mu”. – Mamy obowiązek stać na straży ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci bez względu na ideologię i przynależność partyjną – mówił hierarcha.

– Bóg jest dawcą życia. Ono jest święte i jest nam zadane – kontynuował bp Długosz. – Szokujące jest to w jaki sposób manipuluje się kobietami. Tak zwane „czarne marsze” są drogą do śmierci – dodał.

– Bolesny jest kaprys ludzi, który prowadzi do paradoksu, że pozwala się z jednej strony na zabicie poczętych dzieci, a drugiej strony kobiety, które zabijają dzieci po urodzeniu nazywa się morderczyniami – zauważył biskup senior. Przypomniał, że „dziecko nie jest jakąś częścią ciała kobiety, ale jest osobną istotą ludzką”.

– Zwolennicy aborcji ukrywają prawdę, że może ona doprowadzić do bezpłodności kobiety. W naszych czasach poczęte dziecko traktuje się jako produkt, który można uśmiercić. Tymczasem żadne dziecko nie może być zagrożeniem dla ludzkości – kontynuował bp Długosz.

Po Mszy św. uczestnicy marszu, podczas przemarszu Aleją Najświętszej Maryi Panny, złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II – papieża pielgrzyma.

Następnie na Błoniach Jasnej Góry uczestnicy marszu złożyli hołd z białych kwiatów pod figurą Maryi Niepokalanej. Marsz zakończyło spotkanie rodzinne.

– W dzisiejszych czasach publicznie trzeba dać świadectwo, że życie, które w rodzinie przychodzi na świat jest święte i bezcenne. Promowanie życia oznacza radość z życia, to dbanie o życie, troszczenie się o to, aby życie od poczęcia do naturalnej śmierci było chronione – powiedział KAI Grzegorz Nienartowicz z Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II.

Grzegorz Nienartowicz podkreślił, że „kolor biały, w który ubrani są uczestnicy marszu oznacza przywiązanie do piękna, do życia. Kolor biały symbolizuje także czystość i świętość. Marsz dla życia nie jest przeciwko komuś, jest natomiast promocją życia”.

W swoim przesłaniu do uczestników i organizatorów Marszu dla Życia i Rodziny abp Wacław Depo metropolita częstochowski napisał: „Tylko wiara, nadzieja i miłość dowodzą, że życie jest cudem”. Abp Depo wskazał również na to jak ważne jest „ciągłe odkrywanie i potwierdzanie tej prawdy”.

Głównym organizatorem Marszu dla Życia i Rodziny była Fundacja dla Życia i Rodziny im. Św. Jana Pawła II. Organizację Marszu wsparli również wolontariusze pro-life oraz członkowie innych ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Marsze dla Życia i Rodziny w Archidiecezji Częstochowskiej przejdą również ulicami: Radomska oraz Wielunia i Zawiercia.