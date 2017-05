Częstochowa: XII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Halowej

Ponad 1800 zawodników z 33 diecezji bierze udział w XII Mistrzostwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce halowej, które odbywają się w dniach 1-2 maja w Częstochowie.

Mistrzostwa rozpoczęły się 1 maja Mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha, której przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Wieczorem uczestnicy zawodów wezmą udział w modlitwie Apelu Jasnogórskiego w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

W homilii abp Depo przypomniał myśl Dwighta Morrowa. „Świat podzielony jest pomiędzy ludzi, którzy coś robią i tych, którzy zbierają za to laury. Postaraj się, jeżeli możesz, należeć do pierwszej grupy. Jest w niej dużo mniejsza konkurencja. To dobra wskazówka na progu naszych zmagań sportowych. Trzeba być w grupie tych, którzy czegoś dokonują, a dokonywać to znaczy odkrywać siebie, tajemnicę łaski wewnętrznego człowieka” – podkreślił abp Depo.

Mecze rozgrywane są na 12 halach sportowych. Organizatorami mistrzostw są: Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej, KnC – „Króluj nam Chryste” – ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów, ks. Paweł Guminiak – pomysłodawca i inicjator mistrzostw, Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Gminy: Konopiska, Olsztyn, Rędziny, Kłobuck, Miedźno, Poczesna.

Na zakończenie mistrzostw 2 maja w Hali Sportowej w Częstochowie odbędzie się koncert ks. Jakuba Bartczaka.

I Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza o Puchar „KnC” rozegrane zostały w 2006 r. w Elblągu. Wówczas pierwszymi mistrzami Polski Służby Liturgicznej w Piłce Nożnej Halowej w gronie drużyn ministranckich została drużyna z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Śremie. Natomiast pierwszymi mistrzami Polski Służby Liturgicznej w Piłce Nożnej Halowej w gronie lektorów zostali zawodnicy z parafii pw. Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej.