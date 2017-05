Częstochowa: zakończył się 27. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”

Koncert w 140. rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego odbył się na zakończenie 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. W bazylice jasnogórskiej 6 maja wystąpili Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana i Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego.

W programie koncertu znalazły się dzieła Feliksa Nowowiejskiego – Uwertura „Swaty polskie” na orkiestrę symfoniczną oraz „Missa pro pace” na chór mieszany, organy i orkiestrę op. 49 nr 3.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana rozpoczęła działalność w marcu 1945 roku jako drugi zespół orkiestrowy w powojennej Polsce. W ciągu 70 lat działalności Orkiestra była gospodarzem i organizatorem wielu festiwali: Polskiego Festiwalu Skrzypcowego, Ogólnopolskiego Festiwalu Jeunesses Musicales „Pro Musica”, Festiwalu „Ars Chori”, Częstochowskich Spotkań Gitarowych i przez jedną edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Filharmonia Częstochowska stała się również współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Majowa Nutka” oraz organizatorem Festiwalu Jazzu Tradycyjnego, którego pierwsza edycja odbyła się w maju 2002 pod nazwą Hot Jazz Spring. Sztandarowym projektem Orkiestry jest organizowany od 1997 Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana oraz zainicjowany w 2008 r. Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków.

Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” jest 24-osobowym, zawodowym chórem mieszanym. Powstał w 1987 r. jako autorski pomysł jego założyciela i do dziś kierownika, Janusza Siadlaka. „Collegium Cantorum” jest organizatorem wielu muzycznych projektów, w tym Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów. Repertuar chóru jest bogaty i zróżnicowany – od muzyki a cappella po duże formy oratoryjne, operowe i symfoniczne. Zespół dokonał wielu prawykonań utworów kompozytorów polskich, m.in.: Andrzeja Koszewskiego, Wojciecha Łukaszewskiego, Juliusza Łuciuka, Romana Maciejewskiego, Miłosza Bembinowa, Edwarda Bogusławskiego, Mariana Borkowskiego, Marka Jasińskiego i Stanisława Moryty.

Feliks Nowowiejski (1877-1946) był kompozytorem, dyrygentem i organistą. Kształcił się we Francji, Włoszech i Belgii. W 1919 r. został profesorem poznańskiego konserwatorium. W r. 1935 otrzymał nagrodę państwową, a papież Pius XI mianował go szambelanem papieskim. Był odnowicielem formy oratoryjnej w muzyce, najbardziej znane jego dzieła to „Legenda Bałtyku”, „Quo vadis” wystawiane prawie w całym świecie oraz powszechnie znana „Rota” do słów Marii Konopnickiej.

Forma mszy i jej różnorodne odsłony od klasycznej gregoriańskiej, przez „Missa ex tempore” Marcela Pérèsa powstałej na bazie chorału gregoriańskiego, po „Requiem ludowe” Adama Struga na głos, dwa fortepiany i instrumenty perkusyjne i „Missa pro pace” Feliksa Nowowiejskiego, to był główny motyw tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Festiwal wpisał się również w Jubileusz 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Festiwal zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater. Patronat honorowy nad festiwalem objął prezydent Andrzej Duda.

W tym roku Festiwal gościł w Częstochowie, gdzie odbyło się najwięcej koncertów. Obecny był także w Bydgoszczy, Toruniu, Radomsku, Nowej Brzeźnicy i Kłomnicach oraz w Niemczech w opactwie benedyktyńskim w Brauweiler koło Kolonii. Festiwalowi towarzyszy 13. Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Musica Sacra Nova”.

Na program XXVII edycji złożyło się kilkanaście wydarzeń z udziałem wielu wybitnych artystów z Iranu, Francji, Włoch i Polski.

Koncert inaugurujący z okazji Jubileuszu 300. lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbył się 1 maja bazylice jasnogórskiej, podczas którego wystąpił Venice Baroque Orchestra (Włochy) oraz Romina Basso – mezzosopran (Włochy).

W programie Festiwalu znalazł się również koncert z okazji 500-lecia Reformacji „Solus Christus” w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie.

Na Festiwalu zaprezentowana była również muzyka z tradycji perskiej, którą wykonali Maryam Akhondy (Iran) i Zespół Banu (Iran). Na Festiwalu zabrzmiała również muzyka góralska. W Nowej Brzeźnicy Podhalańskie nuty – koncert muzyki górami natchnionej wykonał m.in. Jan Karpiel-Bułecka.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” to największy w Polsce projekt promujący muzykę różnych religii i kultur, od ponad 25-lat związany z Częstochową i Jasną Górą. Festiwal ma dwie misje – dialog chrześcijaństwa, judaizmu i islamu oraz promocję polskiej muzyki sakralnej, zarówno współczesnej – stawiając na prawykonania, jak i dawnej – kultywując tradycje i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej muzyki barokowej zgromadzonej w jasnogórskich archiwach ojców paulinów.