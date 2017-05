Czy papież odwiedzi Hiroszimę?

Gubernator Hiroszimy Hidehiko Yuzaki oficjalnie zaprosił papieża Franciszka do tego miasta, aby w ten sposób sprzeciwić się zbrojeniom jądrowym. To tam właśnie w sierpniu 1945 r. po raz pierwszy zrzucono bombę atomową.

Media japońskie podały 4 maja, że zdaniem polityka papież powinien zwrócić się do świata z orędziem pokoju z miasta, na które w sierpniu 1945 roku po raz pierwszy zrzucono bombę atomową. Według tychże informacji Yuzaki przedstawił swoją prośbę Ojcu Świętemu po audiencji ogólnej 3 bm. w Watykanie. Spotkał się potem także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem.

Gubernator podkreślił, że Hiroszima jest „symbolem odbudowy, nadziei i pokoju”. Wizyta papieża ściągnęłaby na nią uwagę całego świata i stanowiłaby zachętę do zastanowienia się nad likwidacją broni jądrowej – powiedział Yuzaki po audiencji. Watykańskie Biuro Prasowe Watykanu nic nie wspomniało o tym spotkaniu.

Franciszek, podobnie jak jego poprzednicy, wielokrotnie wzywał do powszechnej rezygnacji z broni jądrowej. Ostatnio uczynił to pod koniec marca br. w orędziu do Narodów Zjednoczonych. W lutym 1981 Hiroszimę odwiedził Jan Paweł II. W przemówieniu wygłoszonym przy miejscowym Pomniku Pokoju zaapelował do świata o likwidację całego arsenału atomowego.

O tym, że papież Franciszek mógłby odwiedzić Japonię w 2018 r., wspomniał niedawno Katsuyuki Kawai, specjalny doradca premiera tego kraju Shinzo Abe. W marcu br. odwiedził on Watykan i spotkał się tam z kard. Parolinem.