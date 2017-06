Diecezja gliwicka ma dwóch nowych kapłanów

W sobotę 3 czerwca w gliwickiej katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła biskup Jan Kopiec udzielił święceń prezbiteratu. Dwóch wychowanków Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu po święceniach odebrało od biskupa dekrety nominacyjne na pierwsze parafie.

Dwoje diakonów, którzy przez sześć lat przygotowywali się do kapłaństwa, w ostatnim tygodniu przeżywali rekolekcje przed święceniami. W dzisiejszej uroczystości towarzyszyli im najbliżsi, proboszczowie, ich wspólnoty parafialne, z których pochodzą oraz księża diecezji gliwickiej.

W homilii skierowanej do przyszłych kapłanów biskup odwołał się do osoby św. Piotra. Zachęcał, aby jak on księża potrafili odpowiadać Chrystusowi na pytanie: „Czy kochasz mnie?” Odwołując się do listu św. Piotra, zachęcał by nigdy w swoim kapłaństwie nie szukali własnej wygody. Przypomniał, że powołaniem kapłanów jest służba Bogu i ludziom.

Na zakończenie liturgii nowi prezbiterzy otrzymali dekrety nominacyjne, kierujące ich na pierwsze parafie wikariuszowskie. Ks. Jan Opiełka, pochodzący z parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Babienicy, został mianowany wikarym parafii Trójcy Świętej w Bytomiu, natomiast ks. Denis Rakwic, pochodzący z parafii Wszystkich Świętych w Sierotach, zostanie wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy. Nowe placówki obejmą pod koniec sierpnia.

Jutro w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nowi księża odprawią w swoich parafiach rodzinnych Msze św. prymicyjne.