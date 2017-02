Diecezja kielecka: 18 tys. skarbonek na jałmużnę wielkopostną

Osiemnaście tysięcy tekturowych skarbonek rozprowadza w parafiach Caritas diecezji kieleckiej, aby uwrażliwić na potrzeby najuboższych w czasie rozpoczynającego się jutro Wielkiego Postu i w ramach obchodzonego obecnie Roku św. Brata Alberta.

„Celem programu jest wzmocnienie we wspólnocie parafialnej świadectwa wiary poprzez krzewienie dzieł miłosierdzia” – mówi ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora kieleckiej Caritas. „Tegoroczna akcja prowadzona jest pod hasłem „Skarbonka Miłosierdzia” i może być dobrym narzędziem do realizacji idei pomagania Św. Brata Alberta, który zachęcał: „powinno się być dobrym jak chleb” – wyjaśnia kapłan.

Zebrane podczas Wielkiego Postu ofiary pozostają w parafii na cele miłosierdzia. Organizatorzy zachęcają szczególnie do wsparcia kosztów leczenia dzieci i starszych. Skarbonka powinna trafić do dzieci, a przez nie do domu rodzinnego i tam inspirować wszystkich członków rodziny do wielkopostnego wyrzeczenia.

Caritas proponuje, by skarbonki zostały złożone w Niedzielę Miłosierdzia do przygotowanej przed ołtarzem dużej skarbony.

W minionych latach podczas „Jałmużny Wielkopostnej” w parafiach diecezji kieleckiej zgromadzono każdorazowo po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Organizatorzy akcji przekazują także do parafii plakaty informacyjne oraz zachęcają do podjęcia okolicznościowych homilii i katechez o sensie chrześcijańskiej jałmużny.