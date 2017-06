Diecezja koszalińsko-kołobrzeska: wkrótce rusza IV „Ewangelizacja na żebraka”

Bez jedzenia, zapewnionych noclegów oraz pieniędzy, za to z całkowitym zaufaniem do Pana Boga – tak członkowie IV Ewangelizacji Nadmorskiej rozpoczną swoją misję głoszenia Jezusa napotkanym przechodniom. Od kilku lat w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej odbywa się tzw. „Ewangelizacja na żebraka”, polegająca na wyruszeniu na plaże oraz ulice miast bez żadnych środków do życia, by nawracać napotkanych ludzi i dzielić się swoim świadectwem życia.

Ewangelizacja Nadmorska jest akcją, której charyzmatem jest zdanie się na całkowitą łaskę Pana Boga. Idąc brzegiem morza, bez żadnych zabezpieczeń – pieniędzy, jedzenia, miejsca noclegu, uczestnicy uczą się ufać Bogu i doświadczają, że Ten dostarcza im wszystkiego co niezbędne do życia.

– Prostota i całkowite zaufanie Bogu, pozwalają na Jego prowadzenie we wszystkich sferach życia ewangelizatora: począwszy od tych zwykłych, materialnych, ludzkich potrzeb, a na głębokim, duchowym doświadczeniu skończywszy – tłumaczą organizatorzy inicjatywy.

Uczestników wyzwania obowiązują ściśle określone reguły. Jedną z nich jest dbałość o osobistą relację z Jezusem. Oprócz tego konieczne jest nastawienie się na służbę innym, przyjęcie wszystkich trudności jako doświadczenie Boga, mające swój cel, a także dbałość o to, by zawsze być w stanie łaski uświęcającej i z radością przyjmować napotkanych ludzi.

Na ewangelizacji nie można mieć ze sobą żadnego transportu, pieniędzy czy kart płatniczych. Nie można też zabierać jedzenia ani picia oraz rezerwować noclegów. W razie braku miejsca odpoczynku, nie wolno zatrzymywać się na noc na plebaniach.

Każdy dzień ewangelizacji rozpoczyna się od wspólnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Następnie uczestnicy ruszają na plażę i ulice miast, gdzie między 10.00 a 19.00, starają się zaprosić napotkanych ludzi na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, rozdając pieszym ulotki.

Ewangelizatorzy śpiewają, tańczą i dzielą się swoim świadectwem. – To czas dla drugiego człowieka, kiedy mamy chwilę, aby powiedzieć indywidualnie ludziom o Jezusie. Dzień wypełniony jest niesamowitymi wydarzeniami, cudami, nawet najmniejszymi, z których każdy z nas cieszy się jak małe dziecko. Kiedy po całym dniu wracamy do Kościoła, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi – zachęcają organizatorzy.

Punktem kulminacyjnym każdego dnia jest wieczorna Eucharystia. Po niej następuje czas na modlitwę indywidualną. – Jezus przechodzi obok każdego człowieka i błogosławiąc go, działa w jego sercu niesamowite cuda. Jest to piękne i mocne przeżycie, kiedy człowiek jest tak blisko Boga otrzymuje wielkie łaski i uzdrowienie – zapewniają uczestnicy ewangelizacji.

Ostatnim punktem programu jest rozejście się na noclegi, które „załatwia Opatrzność Boża”.

W ewangelizacji mogą uczestniczyć osoby od 17 roku życia, pod warunkiem, że posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Jak podkreślają organizatorzy, ważnym warunkiem uczestnictwa jest osobista relacja z Bogiem. – Jesteśmy tam po to by głosić Boga, więc sami musimy mieć z Nim bliski kontakt, aby swoim życiem świadczyć dla innych. Dobrze jest sobie postawić pytanie: ‚Jadę aby dawać, czy brać? Służyć, czy być obsługiwanym?’ Jest to czas przede wszystkim dawania siebie drugiemu człowiekowi i to on jest najważniejszy, nie nasze pragnienia czy marzenia. Mamy się spalać dla Jezusa, stać się „narzędziem” w Jego rękach – czytamy na stronie internetowej inicjatywy.

Ewangelizację Nadmorską poprzedzą rekolekcje w Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie, które odbędą się od 17 do 20 lipca. Następnie, 21 lipca, ewangelizatorzy wyruszą na kołobrzeską plażę, gdzie rozpocznie się właściwy etap ewangelizacji. Następnie po trzech dniach, grupa dzieli się na trzy mniejsze ekipy, które zostaną rozlokowane w trzech różnych miejscowościach. Ostatnie 3 dni ewangelizacji wszyscy uczestnicy spędzą w Ustce. Tam akcja potrwa do 30 lipca.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: ewangeliadlamiasta@o2.pl.

Ewangelizację będą prowadzić ks. Radosław Siwiński, ks. Piotr Chmielecki SCJ i ks. Michał Olszewski SCJ.

Organizatorem akcji, której patronuje bp Edward Dajczak, jest Stowarzyszenie „Dom Miłosierdzia”, powstałe jako owoc pierwszej „Ewangelizacji nadmorskiej”, która odbyła się w roku 2009.