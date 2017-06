Diecezja koszalińsko-kołobrzeska: XVIII Pielgrzymka Świętych Gór

Ok. 80 osób wzięło udział w XVIII Pieszej Pielgrzymce Świętych Gór. Maryjny szlak rozpoczął się w sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na koszalińskiej Górze Chełmskiej, skąd pątnicy wyruszyli na świętą Górę Polanowską.

Dwudniowe pielgrzymowanie zainaugurowała 17 czerwca Msza św. sprawowana w sanktuarium maryjnym na Górze Chełmskiej. Po niej grupa pątników wyruszyła w kierunku Polanowa, zatrzymując się na nocleg w parafii w Wyszewie. 18 czerwca powitali Matkę Bożą Bramę Niebios w Jej kaplicy przy franciszkańskiej pustelni na Świętej Górze Polanowskiej. Ich wędrówkę zakończyła Eucharystia.

Organizatorem pielgrzymki jest od lat Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. – Pielgrzymka to odbudowywanie kultu Matki Bożej na tych ziemiach. Nasze Święte Góry pomorskie, na których przez wieki Maryja królowała, po reformacji zostały zapomniane, a kult maryjny na tych ziemiach wygasł. Pielgrzymka to nasz wyraz miłości do Matki Bożej, a zarazem wkład w odbudowywanie kultu i przypominanie, że Pomorze to ziemia Maryi – powiedział ks. Andrzej Zaniewski, diecezjalny asystent KSM.

Jak zauważa kapłan, dobrym prognostykiem jest przedział wiekowy pątników, bo duża część z nich to młodzież. Są też dzieci, które wyruszyły na trasę razem z rodzicami. Jest to możliwe, ponieważ Pielgrzymka Świętych Gór nie jest trudna, jest wiec propozycją dla każdego.

– A co najbardziej cieszy, nie brakuje debiutantów, którzy idą po raz pierwszy. To znaczy, że pielgrzymowanie między Świętymi Górami ma przyszłość – dodał ks. Zaniewski.

Piesza Pielgrzymka Świętych Gór łączy istniejące od średniowiecza miejsca kultu maryjnego: koszalińską Górę Chełmską i świętą Górę Polanowską. Pątnicy pokonują w ciągu dwóch dni trasę 40 km.