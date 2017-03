Diecezja Legnicka w gronie sygnatariuszy akcji „Dar dla Aleppo”

W czwartek, 2 marca, we Wrocławiu podpisana została Deklaracja, łącząca chrześcijan z Dolnego Śląska we wspólnym dziele pomocy mieszkańcom Aleppo w Syrii. Wśród sygnatariuszy tego wydarzenia, którego celem jest odbudowa i wyposażenie szpitala, jest też diecezja legnicka, reprezentowana przez biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.

– To ważne wydarzenie, które z jednej strony symbolizuje zwyczajną międzyludzką solidarność. To jest świadomość tego, że tym, którzy są w potrzebie niesiemy pomoc. Z drugiej strony, można pomyśleć o tym, że to dotyczy przede wszystkim ludzi cierpiących i potrzebujących leczenia, bo jest to inicjatywa dotycząca szpitala. To nawiązanie do tego, co czynił Pan Jezus. Najpierw dotykał tego wszystkiego, czym są ludzkie rany, ludzkie cierpienie, potem niósł Ewangelię. Oczywiście, tak jak to zostało powiedziane, nie mamy tu żadnych ukrytych celów zdobywania uczniów, ale na pewno jest to dawanie świadectwa, że Kościół – czyli wspólnota ludzi wierzących, bierze to w swoje ręce i realizuje tę inicjatywę. Bo z tego, co tutaj wiemy, biorą w tym udział nie tylko wspólnoty kościelne, ale także inne: społeczne, rządowe, wojewódzkie, samorządowe, przedsiębiorcy i inne, ale Kościół okazał się w tym dziele inspiratorem. Mamy nadzieję, że będzie to też dobre świadectwo – powiedział bp Kiernikowski, komentując podpisanie wspólnej deklaracji.

– Ta inicjatywa daje okazję do tego, żeby zrozumieć przyczyny tych nieszczęść. Bowiem te nieszczęścia nie są skutkiem jakiegoś kataklizmu naturalnego, ale skutkiem ludzkich, złych decyzji, złych programów życiowych, są skutkiem agresji, woli władzy, posiadania, a także skutkiem manipulacji na polu związanym z handlem bronią – powiedział biskup. Wskazał, że podjęty wspólnie czyn, może być też dodatkowym impulsem, aby niektórzy otwierali oczy i zastanawiali się nad tym. – Dobrze, że te główne walki ustały i dobrze żeby nie dochodziło do kolejnych ekscesów, które powodują cierpienie – podkreślił biskup legnicki.

Hierarcha zaapelował również do wszystkich diecezjan, by się w to dzieło włączyli z otwartym sercem, ze świadomością, że nie jest to tylko doraźna pomoc, ale odtwarzanie zniszczonych struktur na tamtych ziemiach. – Już teraz z góry dziękuję wszystkim, którzy zechcą się w to włączyć i upraszam Bożego błogosławieństwa, byśmy dając, pomagając innym, sami doświadczyli też Bożego światła i Bożej pomocy – powiedział biskup legnicki.

Zbiórka pieniężna na odbudowę zniszczonego szpitala św. Ludwika w syryjskim Aleppo, będzie trwała do końca czerwca. Fundusze można przesyłać na specjalnie w tym celu uruchomione konta. Złotówkowe: PLN 62 1020 4900 0000 8502 3055 5762 oraz walutowe w Euro: EUR 30 1020 4900 0000 8702 3055 5773). Można także wysłać SMSa o treści RATUJE pod numer 72405 (koszt: 2,46 zł z VAT).

Zbiórkę koordynuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, realizujące już szereg podobnych projektów na Bliskim Wschodzie. W czerwcu na Dolny Śląsk przyjedzie biskup Aleppo, któremu zostaną przekazane pieniądze na odbudowę szpitala, by mógł on służyć wszystkim chorym na tym dotkniętym wojną terenie, bez względu na narodowość czy wyznawaną wiarę.