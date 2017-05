Diecezja płocka: dziś ostatnia Niedziela Powołaniowa

W diecezji płockiej zakończyła się wiosenna seria Niedziel Powołaniowych inicjowana przez Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. W kolejne niedziele: od 7 do 28 maja klerycy wraz z opiekunami odwiedzili dwanaście parafii w diecezji. Przyszli księża animowali Msze św., spotykali się z młodzieżą, opowiadali o życiu seminaryjnym i zachęcali do realizacji życiowego powołania.

Klerycy płockiego seminarium przez cztery kolejne Niedziele Powołaniowe odwiedzili dwanaście parafii w diecezji płockiej. Każda z grup powołaniowych składała się z kilku osób: wykładowcy lub moderatora seminaryjnego, diakona lub akolity oraz młodszych kleryków. Często towarzyszył im zespół muzyczny „Fratres”, który zapewniał oprawę muzyczną Mszy św., jak również dawał krótkie koncerty po ich zakończeniu.

Podobne niedziele organizowane są w parafiach co kilka lat. Klerycy wcześniej dobrze się do nich przygotowują, opracowują program odpowiadający parafii i prezentacje multimedialne o życiu seminaryjnym. Niedziele te są dla kleryków ważnym doświadczeniem duszpasterskim. Klerycy niejako „wchodzą w życie parafii”, przybliżają wiernym sprawy związane z seminarium i formują się do kapłaństwa.

Podczas Niedziel Powołaniowych klerycy posługiwali w czasie Mszy św., głosili kazania powołaniowe, spotykali się z różnymi grupami, które działają w parafiach m.in. z dziećmi, młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, ministrantami czy innymi wspólnotami. Rozdawali też materiały powołaniowe: pismo „Sursum Corda”, płyty zespołu, ulotki z modlitwą o powołanie.

Pobyt w parafiach był okazją do dziękczynienia za dar powołania, ale także zachętą do wspólnej z wiernymi modlitwy o nowe powołania. Poza tym seminarzyści dziękowali parafianom za troskę materialną o potrzeby wspólnoty seminaryjnej.

„Zależało nam na tym, aby spotkać się z konkretną wspólnotą parafialną, razem z nią się modlić, aby wszyscy odkryli swoje powołanie, świadczyć o swoim powołaniu wobec tej wspólnoty. W ramach kazań głosiliśmy osobiste świadectwa. Wszędzie byliśmy przyjmowani z otwartym sercem. Uczyliśmy się nawiązywać relacje, co jest niezbędne w kapłaństwie” – opowiedział Bogdan Kołodziejski, kleryk czwartego roku płockiego WSD.

Dodał, że dla wielu diecezjan seminarium to nieznana rzeczywistość, dlatego chętnie dowiadywali się różnych rzeczy o życiu w seminarium. „Mówiliśmy im, że potrzebujemy modlitwy. Modliliśmy się z parafianami o powołania do kapłaństwa, ale też o to, aby ludzie realizowali swoje powołanie” – zaznaczył alumn.

W maju klerycy odwiedzili między innymi parafię św. Anny w Serocku: „Klerycy dali piękne świadectwo swojego życia i wiary. Zwrócili uwagę na rolę rodziców, dziadków i bliskich w odkrywaniu ich powołania. Pokazali, że u podstaw powołania jest rodzina – stwierdził proboszcz ks. kan. dr Dariusz Rojek.

W ciągu roku płockie WSD organizuje wiele akcji powołaniowych. Dwa razy w roku: wiosną i jesienią na terenie diecezji odbywają się Niedziele Powołaniowe. Ponadto w Adwencie, Wielkim Poście i w czasie wakacji Diecezjalne Centrum Powołaniowe organizuje rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej. Raz w roku seminarium zaprasza także na Dzień Otwartych Drzwi.

Obecnie w płockim seminarium do kapłaństwa przygotowuje się około 30 kleryków.