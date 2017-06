Diecezja płocka: zakończył się X Płocki Maraton Biblijny

Około tysiąca osób przeczytało w ciągu dwóch tygodni całe Pismo święte podczas X Płockiego Maratonu Biblijnego, który zakończył się w diecezji płockiej. Wydarzenie, które odbyło się z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej w 15 parafiach, było uczczeniem 100. rocznicy Objawień Fatimskich.

X Płocki Maraton Biblijny odbył się z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej po raz dziesiąty, pod patronatem biskupa płockiego Piotra Libery. Rozpoczął się on Mszą św. w płockiej bazylice katedralnej, której przewodniczył proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski.

„Biblia przenika naszą wiarę, wpływa na nią, zawiera wiele modlitw. Także w katedrze płockiej znajduje się wiele akcentów malarskich poświęconych Biblii, na przykład postacie czterech ewangelistów. Jeden z takich symboli można zobaczyć idąc do kaplicy Najświętszego Sakramentu. To znak, że Pismo św. prowadzi nas wprost do Pana Jezusa, który umiłował nas wcześniej niż my Jego” – zaznaczył duszpasterz.

Dzieło maratonu było kontynuowane w parafiach, w których aktywnie działa Akcja Katolicka: w Płocku (parafia katedralna, św. Benedykta w Płocku- Radziwiu, Matki Bożej Fatimskiej, Świętego Krzyża, św. Wojciecha), Bieżuniu, Nowym Dworze Mazowieckim (św. Maksymiliana Kolbego), Gostyninie (św. Marcina), Staroźrebach, Żurominie, Nasielsku (św. Wojciecha), Rypinie (św. Stanisława Kostki), Dzierżeninie, Pułtusku (św. Mateusza), Ciechanowie (św. Piotra Apostoła), Opinogórze, Bieżuniu, Łęgu Probostwie i Bielsku.

Łączny czas czytania Biblii wyniósł około 120 godzin. Wierni przeczytali wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu. W wydarzenie zaangażowało się około tysiąca wiernych. Pismo św. czytali samorządowcy, dyrektorzy różnych instytucji, nauczyciele i uczniowie wraz z katechetami, ministranci, rodziny, członkowie stowarzyszeń i organizacji katolickich, strażacy.

Słowo Boże czytane było w kościołach i na świeżym powietrzu (bez względu na pogodę), na rynkach miast i miasteczek, tak, by było obecne i słyszane w przestrzeni publicznej. Lekturze Biblii zawsze towarzyszyła Msza św. i wspólna modlitwa.

„Tegoroczna inicjatywa ewangelizacyjna Akcji Katolickiej przypadła w szczególnym czasie: gdy przeżywaliśmy pierwsze narodowe czytanie Pisma św. w naszej ojczyźnie – mówiła Danuta Janicka z Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. – W Płocku czytaliśmy w przededniu 160. rocznicy urodzin bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, założyciela i patrona odrodzonej Akcji Katolickiej naszej diecezji. Poprzez nasze czytanie Słowa włączyliśmy się również w duchowe przygotowanie na przyjęcie św. Jana Pawła II jako patrona Akcji Katolickiej w Polsce oraz uczciliśmy 100 rocznicę Objawień Fatimskich” – dodała inicjatorka maratonu.