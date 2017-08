Diecezja radomska: 900 katechetów rozpoczyna pracę w szkołach

Boże przykazania są najprostszą interpretacją zasady sprawiedliwości. Poniżej tej zasady nie może zejść moralność świata i każdego z nas – mówił do katechetów biskup Henryk Tomasik. W kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu zakończył się 31 sierpnia dwudniowy ogólnodiecezjalny zjazd dla katechetów dla sióstr zakonnych i katechetów świeckich oraz księży.

Bp Tomasik zachęcał katechetów, by weszli na Górę Błogosławieństw. – Chrystus nie zakazuje, nie nakazuje, tylko pokazuje perspektywę. Tak może wyglądać dojrzały chrześcijanin. Na Górze Kalwarii Chrystus pokazuje, jak może wyglądać miłość ofiarna. Byłoby dobrze, gdybyśmy utrzymali się na poziomie Góry Błogosławieństw, niektórym udaje się wejść dalej, na górę heroizmu – mówił bp Tomasik.

Dalej biskup prosił o dary Ducha Świętego. – Modlimy się, by Jego owoce były widoczne w codziennym życiu, by następnie „promieniowały na tych, których wiarę możemy kształtować” – powiedział kaznodzieja. Na koniec prosił Ducha Świętego o światło, siłę oraz dar mądrości i pobożności. – Aby mądrość kierowała pracą, a pobożność przenikała serca – zakończył biskup radomski.

Z katechetami spotkał się również abp Zbigniew Stankiewicz z Rygi. – Mamy iść i głosić Królestwo Boże, czyli ewangelizować. Ewangelia głoszona w czasach Chrystusa przemieniła świat. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, by tę moc uwolnić dzisiaj, by świat poddać procesowi pewnej detoksykacji, by go uzdrowić. Jesteśmy wezwani do tego – powiedział abp Stankiewicz.

Ks. Dariusz Frydrych z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej poinformował, że w tym roku program katechetyczny będzie przebiegać pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. – Skoncentrowany jest na przygotowaniu do sakramentu bierzmowania i później pogłębieniu życia chrześcijańskiego bierzmowanych – informuje ks. Frydrych.

Dodał, że w związku z reformą szkolnictwa w diecezji radomskiej będą przesunięcia katechetów. – Są rejony, gdzie brakuje dla nich godzin i problemy z utrzymaniem miejsca pracy. Ale w Radomiu potrzebujemy katechetów – mówi ks. Frydrych.

Dlatego dla katechetów proponowane są nowe studia: 5-letnie magisterskie i podyplomowe. Zajęcia mają się odbywać w Radomiu w piątki od 16.00 do 19.00 i soboty od 9.00 do 15.00. Można się zgłaszać do 20 września.

Przypomnijmy, że od września pracę rozpocznie prawie 900 katechetów, w tym 500 osób świeckich, 51 sióstr zakonnych i prawie 300 księży.