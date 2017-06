Diecezja radomska gotowa na nowe zasady przygotowania do małżeństwa

Diecezja radomska jest gotowa do wprowadzenia nowych zasad dotyczących przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa. Od 23 września ruszy program duszpasterski zatytułowany „Droga do szczęśliwego małżeństwa”. Dyskutowali o tym księża dziekani podczas spotkania, które odbyło się dzisiaj w Kurii Biskupiej w Radomiu.

Biskupa radomskiego Henryka Tomasika niepokoją liczby dotyczące ilości rozwodów czy związków niesakramentalnych. – To tragedia dla wielu ludzi. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał potrzebę przygotowania do sakramentu małżeństwa. Dlatego podejmujmy na nowo uchwałę Konferencji Episkopatu Polski, która zobowiązuje nas do organizowania solidnego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Zapraszamy was narzeczeni do tego, abyśmy wspólnie popatrzyli na waszą przyszłość, jak jesteście przygotowani do tej ważnej chwili w waszym życiu. Trzeba trochę więcej czasu poświęcić waszej przyszłości – powiedział ksiądz biskup.

Dziekan przedborski ks. Henryk Dziadczyk wyraził opinię, że młodzież, która przygotowuje się do małżeństwa o wielu zagadnieniach nie ma wiedzy. – Z moich doświadczeń wynika, że dla narzeczonych miłość to uczucie, a nie postawa wobec drugiego człowieka. Dlatego „Droga do szczęśliwego małżeństwa” to inicjatywa konieczna, która będzie decydowała o przyszłości małżonków. Cieszę się, że będą zespoły pastoralne, szczególnie z udziałem małżeństw, które będą się dzielić swoim doświadczeniem życiowym – powiedział ks. Dziadczyk.

Podobnego zdania był także ks. Grzegorz Wójcik, dziekan jedliński. – Z mojego doświadczenia duszpasterskiego wynika, że trzeba pogłębić przygotowanie nie tylko do sakramentu małżeństwa, ale do codziennego życia w rodzinie, życia wiarą. Świat niesie wiele zagrożeń. Dlatego cieszę się, że diecezja radomska odpowiada na apele papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka o odbudowywanie roli rodziny – powiedział ks. Wójcik.

Ks. Sławomir Adamczyk, diecezjalny duszpasterz rodzin przypomniał, że trzeba szukać ciągle nowych sposobów, aby jak najlepiej przygotować narzeczonych do najważniejszych ról w życiu. – Podjęliśmy się zadania odnowy i ujednolicenia procesu bezpośredniego przygotowania do małżeństwa w diecezji radomskiej. Głównym celem tej formy duszpasterskiej jest ukazanie małżeństwa jako powołania życiowego, danego młodym ludziom przez samego Boga – powiedział ks. Adamczyk.

Program duszpasterski „Droga do szczęśliwego małżeństwa” obejmuje 10 spotkań formacyjnych w formie katechez przedmałżeńskich. Są one przypomnieniem i uporządkowaniem nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Program zawiera także konspekty spotkań narzeczonych z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej oraz udziałem w dniu skupienia w jednym z sanktuariów diecezji radomskiej.

W trakcie spotkań będą poruszane takie zagadnienia jak: powołanie do życia i rodziny, właściwe poznanie siebie w okresie narzeczeństwa, teologia małżeństwa, kwestie prawne, liturgia sakramentu małżeństwa. Będzie również tematyka związana z rozwojem i zagrożeniami miłości małżeńskiej, o etyce życia małżeńskiego, funkcjonowaniu rodziny i jej roli w Kościele, państwie i społeczeństwie.

Wydział duszpasterski radomskiej kurii zaleca, aby spotkania odbywały się w dogodnym czasie dla narzeczonych, najlepiej w piątki wieczorem lub w soboty, a każde spotkanie trwało około 60 minut. Kolejne spotkania powinny odbywać się w odstępach tygodniowych. W wyjątkowych sytuacjach można łączyć dwa tematy, ale wtedy spotkanie powinno trwać 120 minut.

Spotkania z narzeczonymi powinni prowadzić osoby odpowiednio do tego przygotowane. Tworzą oni tzw. zespół pastoralny, w skład którego wchodzą duszpasterze, doradcy życia rodzinnego, doświadczone pary małżeńskie oraz katecheci, psycholog, terapeuta, lekarz. Taki zespół tworzy duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie do małżeństwa w parafii czy dekanacie.