Diecezja radomska: od września nowe zasady przygotowania do małżeństwa

W diecezji radomskiej od września zaczną obowiązywać nowe zasady przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa. Program przewiduje dziesięć spotkań w dekanatach. Dyskutowali o tym dekanalni duszpasterze rodzin. W spotkaniu, które odbyło się w Kurii Diecezji Radomskiej, uczestniczył biskup Henryk Tomasik. Przed wakacjami w kościołach zostanie odczytany List Pasterski dotyczący nowych zasad przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Ks. Sławomir Adamczyk, diecezjalny duszpasterz rodzin podkreślił, że trzeba szukać ciągle nowych sposobów, aby jak najlepiej przygotować narzeczonych do najważniejszych ról w życiu. – Podjęliśmy się zadania odnowy i ujednolicenia procesu bezpośredniego przygotowania do małżeństwa w diecezji radomskiej. Głównym celem tej formy duszpasterskiej jest ukazanie małżeństwa jako powołania życiowego, danego młodym ludziom przez samego Boga – powiedział ks. Adamczyk.

Dlatego od 23 września w diecezji radomskiej rusza program przygotowania do małżeństwa pt. „Droga do szczęśliwego małżeństwa”. – Decyzja o zawarciu małżeństwa jest wynikiem dobrego wyboru, zaufania Bogu. Ma swoje konsekwencje na całe życie człowieka. Nie można jej podejmować pod wpływem uczuć, które są zmienne, emocji czy sugestii kogoś bliskiego – podkreślił ks. Adamczyk.

Program obejmuje 10 spotkań formacyjnych w formie katechez przedmałżeńskich. Są one przypomnieniem i uporządkowaniem nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Program zawiera także konspekty spotkań narzeczonych z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej oraz udziałem w dniu skupienia w jednym z sanktuariów diecezji radomskiej.

Ks. Adamczyk informuje, że całość jest zachętą do formacji narzeczonych przed najważniejszą decyzją życia – zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Jest adresowany do młodych ludzi, którzy zamierzają wkrótce zawrzeć sakrament małżeństwa. Jest to zatem przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa. W spotkaniach powinni brać udział oboje narzeczeni.

W trakcie spotkań będą poruszane takie zagadnienia jak: powołanie do życia i rodziny, właściwe poznanie siebie w okresie narzeczeństwa, teologia małżeństwa, kwestie prawne, liturgia sakramentu małżeństwa. Będzie również tematyka związana z rozwojem i zagrożeniami miłości małżeńskiej, o etyce życia małżeńskiego, funkcjonowaniu rodziny i jej roli w Kościele, państwie i społeczeństwie.

Wydział duszpasterski radomskiej kurii zaleca, aby spotkania odbywały się w dogodnym czasie dla narzeczonych, najlepiej w piątki wieczorem lub w soboty, a każde spotkanie trwało około 60 minut. Kolejne spotkania powinny odbywać się w odstępach tygodniowych. W wyjątkowych sytuacjach można łączyć dwa tematy, ale wtedy spotkanie powinno trwać 120 minut.

Spotkania z narzeczonymi powinni prowadzić osoby odpowiednio do tego przygotowane. Tworzą oni tzw. zespół pastoralny, w skład którego wchodzą duszpasterze, doradcy życia rodzinnego, doświadczone pary małżeńskie oraz katecheci, psycholog, terapeuta, lekarz. Taki zespół tworzy duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie do małżeństwa w parafii czy dekanacie. Wykaz tych osób powinien znajdować się w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej.