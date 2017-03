Diecezja radomska świętuje 25 lat istnienia

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, będzie przewodniczył Mszy świętej z okazji 25-lecia istnienia diecezji radomskiej. Uroczystość odbędzie się 25 marca w radomskiej katedrze. Początek o godzinie 11.00. Tego dnia zostania zainaugurowana wielka modlitwa adoracyjno-wynagradzająca pod nazwą „Jerycho Różańcowe”. Ponadto każdy dekanat otrzyma różaniec poświęcony w Fatimie oraz świecę.

Bp Henryk Tomasik przypomniał, że „Jerycho Różańcowe” to nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, która trwa 7 dni i 7 nocy. – To przede wszystkim adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa wynagradzająca za grzechy świata i każdego z nas. To modlitewny „szturm do nieba” w intencjach świata, Kościoła, Ojczyzny, Diecezji, Parafii. Uklękniemy ze świadomością szerzącej się niewiary, istnienia wojen, nienawiści i ciągłego zagrożenia pokoju. To gorąca modlitwa błagalna o łaskę odnowy duchowej naszych serc, rodzin, dzieci, młodzieży oraz kapłanów i osób życia konsekrowanego – mówi biskup radomski.

W każdym dekanacie siedem parafii będzie tworzyło rejon „Jerycha Różańcowego”. Poszczególne parafie przez 24 godziny – a zatem w dzień i w nocy – będą trwały na modlitwie. – To „trwanie na modlitwie” to przede wszystkim wspólnotowa Msza święta. To także adoracja, przede wszystkim w ciszy, Najświętszego Sakramentu. Do modlitwy parafii – oraz innych wspólnot – włączamy także: wszystkie części Różańca, nabożeństwo pokutne, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, godzinę miłosierdzia oraz Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – informuje ordynariusz radomski.

– Jesteśmy maleńką cząstką wielkiego Kościoła. 25 lat na tle ponad 2 tys. lat chrześcijaństwa to rzeczywiście nie jest imponująca liczba, niemniej jest to tradycyjny pierwszy jubileusz. Będziemy dziękować Bogu za pierwszego biskupa radomskiego Edwarda Materskiego, który tworzył struktury diecezji. Będziemy dziękować za wiarę rodziców, za troskę o przekazanie tej wiary następnym pokoleniom – mówił bp Tomasik na antenie Radia Plus Radom.

25 lat temu wprowadzono nowy podział administracyjny struktur kościelnych w Polsce. Ogłoszona bulla papieska „Totus Tuus Poloniae populus” utworzyła 13 nowych diecezji, wśród nich diecezję radomską.

Ważną datą w 25-letniej historii diecezji był dzień 25 maja 2002 roku. Wtedy to kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczył w katedrze liturgii święceń biskupich trzeciego ordynariusza radomskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia abp. Zygmunta Zimowskiego.

Kościół radomski wspomina też peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która przyczyniła się do odnowy życia religijnego. Nie zapomina również o wydarzeniach związanych z jubileuszem 2000 lat chrześcijaństwa i słynnych Apelach Młodych w katedrze, które gromadziły tysiące młodych osób.

W 1992 roku, czyli pół roku od utworzenia diecezji, pierwszy ordynariusz bp Edward Materski powołał do istnienia Radomski Instytut Teologiczny, a potem Kolegium Katechetyczne. Instytut stał się bazą dla Wydziału Teologicznego, którego powstanie w 2000 roku zainicjował drugi ordynariusz radomski bp Jan Chrapek. Wydział przekształcił się znów w Instytut, ale ubogacił się o Centrum Myśli Benedykta XVI, które utworzył bp Zygmunt Zimowski.

Do ważnych wydarzeń w ostatnich 25 lat Kościoła radomskiego trzeba zaliczyć utworzenie sieci parafialnej i budowę nowych kościołów. W diecezji jest ponad trzysta parafii. Zbudowano także seminarium duchowne, które poświęcił w 1991 roku Jan Paweł II. W ciągu 25 lat mury seminarium opuściło ponad 400 księży.

Diecezja radomska powstała na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus”. Pierwszym ordynariuszem został bp Edward Materski. Biskupami pomocniczymi zostali bp Adam Odzimek i ks. Stefan Siczek, który święcenia biskupie przyjął 11 kwietnia 1992 r. Drugim ordynariuszem był biskup Jan Chrapek, który zginął tragicznie w 2001 roku. Urząd po nim objął bp Zygmunt Zimowski. Obecnym ordynariuszem jest bp Henryk Tomasik.

Wśród pierwszych dzieł, które powstały z chwilą ustanowienia diecezji było powołanie do życia diecezjalnej Caritas, Radomskiego Instytutu Teologicznego przy Wydziale Teologii KUL oraz Diecezjalnego Studium Organistowskiego. Początki diecezji to również powołanie diecezjalnej rozgłośni – Radia Ave (dzisiaj Radio Plus Radom) oraz pisma diecezjalnego „AVE” (dzisiaj Gość Niedzielny). 25 lat diecezji to również dwa synody, drugi jeszcze trwa. Patronem diecezji i Radomia jest św. Kazimierz.