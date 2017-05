Diecezja tarnowska dzieli się powołaniami

Sześciu kapłanów diecezji tarnowskiej rozpoczyna przygotowania do wyjazdu na misje. Ponadto dwóch duchownych pojedzie głosić Ewangelię do Niemiec, a jeden do Stanów Zjednoczonych. Biskup tarnowski Andrzej Jeż skierował ich do pracy duszpasterskiej poza diecezję.

Ks. Michał Mikulski planuje jechać do Ameryki Południowej. „Już w seminarium zacząłem myśleć o wyjeździe. Pomógł mi misyjny staż w Ekwadorze. Pracując teraz na parafii te myśli powracały, by iść i głosić Ewangelię, tam gdzie brakuje kapłanów. Chciałbym im służyć , udzielać sakramentów świętych, głosić Słowo Boże, by mogli poznać Jezusa – dodaje.

Przygotowaniem do wyjazdu na misje będzie pobyt w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Większość kapłanów planuje pojechać na misje do Ameryki Południowej, a jeden do Afryki. Ks. Stanisław Knurowski miał początkowo plany, by jechać na Kubę. Czy to się spełni tego dziś nie wiadomo. „Myśl o wyjeździe rozwijała się, a pojawiła się po wizycie biskupów m.in. z Kuby, którzy prosili o misjonarzy. Jest to wewnętrzne pragnienie, by służyć ludziom. W głębi serca czuję, że to jest ta droga” – podkreśla.

Jeden z kapłanów ma głosić Ewangelię w Stanach Zjednoczonych, a dwóch w Niemczech. W tym gronie jest ks. Tomasz Słowik, który po siedmiu latach kapłaństwa zdecydował się na wyjazd.

„Odwiedzając po kolędzie swoich parafian dowiedziałem się jak wielu ludzi wyjeżdża do pracy do Niemiec i Norwegii. Tak zrodziła się ta myśl, żebym mógł być z Polakami, sprawować dla nich sakramenty, uczyć katechezy, prowadzić ich do Boga” – dodaje kapłan udający się do Niemiec.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż dostaje dużo próśb o wsparcie personalne w Kościele na całym świecie. W ubiegłym tygodniu z taką prośbą osobiście zwrócili się goszczący w Tarnowie biskupi z Peru i Hiszpanii. Biskup Tarnowski w ostatnich tygodniach był także w Czadzie i tam także usłyszał prośby o duchownych.

W sumie dziesięciu kapłanów diecezji tarnowskiej podejmie od września nowe obowiązki poza diecezją. Obok wyjazdu do Centrum Formacji Misyjnej, Niemiec i USA, jeden duchowny rozpocznie studia z katechetyki na KUL.