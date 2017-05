Diecezja tarnowska ma 28 nowych diakonów

28 alumnów piątego roku przyjęło święcenia diakonatu. Uroczystości odbyły się w Dąbrowie Tarnowskiej i Chomranicach.

Diakoni przyjmują na siebie poważne zobowiązania: do zachowania celibatu, posłuszeństwa biskupowi i do odmawiania brewiarza.

– Od tego momentu już nie należę do siebie. Całkowicie należę do Pana Boga i do Kościoła. To wyraża się chociażby w przyrzeczeniu posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu. Od tego momentu kieruję się wolą Kościoła, a nie tym co ja chcę i jaki mam plan na życie. Oddaje się całkowicie do dyspozycji” – mówi dk Łukasz Mikoś.

„Na ten dzień czekaliśmy od dawna. W seminarium przygotowywałem się pięć lat do tego wydarzenia. Radością będzie głoszenie Słowa Bożego na ambonie, którym się żyje, a teraz będzie można się nim podzielić i innych ubogacić” – podkreśla dk Mateusz Kic.

Nowością będzie dla diakonów głoszenie kazań. „Tej sztuki uczyliśmy się od dłuższego czasu. Było przygotowanie teoretyczne i ćwiczenia. Kazanie powinno być jednowątkowe, żeby była jedna jasna myśl, która zostanie ludziom po tym kazaniu. Musi być ono dynamicznie powiedziane, a nie przeczytane z kartki” – mówi dk Arkadiusz Pisarczyk.

Święceń diakonatu w Dąbrowie Tarnowskiej udzielił bp Leszek Leszkiewicz, a w Chomranicach bp Stanisław Salaterski.

Diakoni będą mogli m.in. czytać Ewangelię, głosić kazania, przewodniczyć modlitwom, błogosławić sakrament małżeństwa, udzielać Komunii św., nosić wiatyk do chorych i przewodniczyć obrzędowi pogrzebu. Diakoni za rok zostaną wyświęceni na kapłanów.