Diecezja zielonogórsko–gorzowska: peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Przez miesiąc, od 8 września, diecezję zielonogórsko-gorzowską nawiedzi figura Matki Bożej Fatimskiej. Towarzyszyć jej będzie międzynarodowa ekipa misjonarzy. Figura przywieziona zostanie do wybranych parafii diecezji, a ostatniego dnia peregrynacji nawiedzi sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.

Pielgrzymująca figura jest jedną z sześciu, które 11 stycznia tego roku pobłogosławił papież Franciszek i posłał je na sześć kontynentów z okazji 100-lecia objawień fatimskich. Jubileuszową peregrynację prowadzi Międzynarodowe Przymierze Świętej Rodziny (The Alliance of the Holy Family International – AHFI) z pomocą organizacji Human Life International, promującej ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Celem peregrynacji jest przypomnienie światu naglącego wezwania Matki Bożej o modlitwę i wynagrodzenie za grzechy.

W każdej parafii nawiedzenie figury rozpoczynać się będzie o godz. 17.00. W programie nawiedzenia odbywać się będą modlitwy różańcowe, Msze św., adoracja Najświętszego Sakramentu lub procesja fatimska, będzie możliwość spowiedzi. W niektórych parafiach przewidziano całonocną adorację.

Międzynarodowe Przymierze Świętej Rodziny jest światowym katolickim ruchem rodzinnym, który propaguje nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz praktykę zwaną Komunią wynagradzającą. Powstało w 1990 r. i ma swoje oddziały w 104 krajach.

Koordynatorem peregrynacji figury w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej jest ks. Andrzej Skoblicki, proboszcz z Maszewa.