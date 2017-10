Diecezja zielonogórsko-gorzowska włącza się w inicjatywę „Różaniec do granic”

Diecezja zielonogórsko-gorzowska włącza się w ogólnopolskie przedsięwzięcie „Różaniec do granic”, które odbędzie się 7 października. Uczestnicy wydarzenia zbiorą się najpierw w kościołach stacyjnych, a następnie udadzą się na miejsce modlitwy wzdłuż granicy państwa.

W diecezji zielonogórsko-gorzowska będzie 5 kościołów stacyjnych: pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kostrzynie n. Odrą, pw. Ducha Świętego w Słubicach, pw. Trójcy Świętej w Gubinie, pw. św. Barbary w Łęknicy, pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Przewozie. Zgromadzeni tam wierni o godz. 10.30 wysłuchają konferencji wprowadzającej i wezmą udział we Mszy św. oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Po Mszy św. i Adoracji wierni udadzą się na miejsce modlitwy wzdłuż granicy państwa. O godz. 14.00 rozpocznie się tam modlitwa różańcowa. Zakończenie zaplanowano na godz. 15.30.

Przygotowania do wydarzenia trwają także w innych diecezjach wzdłuż wszystkich polskich granic. Aby dołączyć do „Różańca do granic” nie trzeba jednak udać się na granicę. Modlitwę można zorganizować także w kościołach w centralnych częściach Polski, o co proszą organizatorzy inicjatywy.

„Różaniec do granic” odbędzie się także w kaplicach na terenie czterech portów lotniczych: Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach i w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Organizatorami „Różańca do granic” są Maciej Bodasiński i Lech Dokowicz z Fundacji „Solo Dios Basta”. Rok temu przygotowali także Wielką Pokutę, czyli całodniową modlitwę i nabożeństwo przebłagalne za grzechy i prośbę o miłosierdzie dla naszego narodu, która zgromadziła 150 tys. Polaków.